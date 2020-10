Indrømmer: Jeg forstod slet ikke Messi

Sergiño Dests første møde med megastjernen var vist lidt akavet for dem begge

Det har været nogle vilde dage for unge Sergiño Dest, siden han 1. oktober skrev kontrakt med selveste FC Barcelona.

Den hollandsk-amerikanske højre back tiltvang sig uønsket opmærksomhed over det meste af verden, da hans præsentation på Camp Nou ikke gik helt, som han havde håbet på.

Men der har også været opture, for han debuterede allerede søndag, da han blev skiftet ind i stedet for Jordi Alba mod Sevilla i La Liga.

Sergiño Dest debuterede for Barcelona mod Sevilla søndag. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så har han – naturligvis – mødt Lionel Mesis.

Det møde, der skulle vise sig at blive en anelse akavet, på træningsbanen fortæller han om til det hollandske medie NOS.

- I dag mødte jeg også Messi, fortæller han.

- Messi taler ikke engelsk, men det var meget specielt at hilse på ham, siger Sergiño Dest og fortsætter:

- Hvis jeg skal være helt ærlig…jeg ved ikke, hvad han sagde til mig, men vi smilede begge to, så alt er nok i den skønneste orden, ik’?

Det er det helt sikkert. Lionel Messi er en flink mand og har sandsynligvis bare budt den 19-årige spiller velkommen. Men Dest ved det ikke.

Han har kostet FC Barcelona 26 millioner euro – svarende til godt og vel 193 millioner kroner. Dest er født i Holland af en hollandsk mor – men han har amerikansk far og har repræsenteret USA for både ungdoms- og seniorlandshold de senere år.

Han har fået sin fodboldopdragelse i Ajax, hvor han efter imponerende præstationer for Jong Ajax debuterede for førsteholdet i sidste sæson. Han nåede i alt 38 førsteholdskampe for Ajax, inden FC Barcelona slog til.

Sergiño Dest fortæller i interviewet, at der var andre bejlere – heriblandt Champions League-vinderne fra FC Bayern München. Men med Ronaldinho som det store idol, især på grund af brasilianerens optrædener i Barcelona, var han aldrig i tvivl, da den spanske gigant henvendte sig.

