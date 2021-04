'Ingen kommer til at glemme denne finale'

For første gang nogensinde mødes de to baskiske rivaler Athletic Bilbao og Real Sociedad i finalen i den spanske pokalturnering

Baskerlandet er ramt af en alvorlig omgang fodboldfeber.

Det er den - og ikke coronaen - der i de seneste mange dage har trukket overskrifter i det nordøstlige Spanien.

I næsten et år har de ventet på det, som de selv betegner som 'kampenes kamp'.

Det er altid noget særligt, når Athletic Bilbao og Real Sociedad mødes.

Men aldrig har et det baskiske derby været så imødeset. For denne gang er der også en pokal på spil.

For første gang mødes de to baskiske klubber i finalen i den spanske pokalturnering, og begge kan lørdag aften bryde mange års titeltørke.

Stolte baskiske klubber Athletic Bilbao er sammen med Real Madrid og FC Barcelona den eneste klub, der altid har spillet i den bedste spanske række. Athletic Bilbao dyrker det baskiske i nærmest ekstrem grad og insisterer på kun at bruge spillere med baskisk baggrund. De har dog indimellem været noget kreative, når de har fortolket, hvad baskisk baggrund vil sige. Det har affødt intern kritik, mens andre har kaldt deres politik for diskriminerende. Athletic Bilbao er blandt de mest succesfulde klubber i spansk fodbold med otte mesterskaber (senest i 1983/84) og hele 23 pokaltriumfer. Den seneste Copa del Rey-sejr daterer sig dog helt tilbage til sæsonen 1983/84. Nøjagtig som Athletic havde Real Sociedad i mange år en filosofi om at kun at spille med baskere. De brød med princippet i 1962, da de lånte svenske Agne Simonsson i Real Madrid. 27 år senere blev irske John Aldridge den anden ikke-basker i klubben fra San Sebastián. Nogle Athletic Bilbao-fans mener, at Real Sociedad har svigtet den baskiske sag ved at hente udlændinge. Men klubben mente, at der var nødvendigt, fordi Athletic støvsugede Baskerlandet for talent. Real Sociedad har været nede og vende i næstbedste række, men har tilbragt langt sine fleste år i La Liga. Den har vundet ligaen to gange (1980/81 og 1981/82) og pokalen to gange - senest i 1987. Vis mere Luk

Ser man bort fra den mindre betydningsfulde super cup, kan Athletic Bilbao vinde sit første trofæ siden 1984.

Real Sociedad har ikke har vundet noget siden pokaltriumfen i 1987.

- For os er det den største kamp. Alle taler om den.

- I Gipúzkoa (provinsen hvor San Sebastián ligger, red.) er vinduerne fulde af blå og hvide flag. I Vizcaya (provinsen hvor man finder Bilbao, red.) er flagene røde og hvide, siger journalist Mikel Recalde fra Noticias de Gipúzkoa.

En rundtur på baskiske mediers hjemmesider viser, hvor meget kampen fylder.

Både El Correro, der holder til i Bilbao, og Noticias de Gipúzkoa, der har base i San Sebastián, tæller på deres hjemmesider ned til finalen. Begge steder har den fået sit eget menupunkt.

Der bliver talt med politikere og personligheder, tidligere og nuværende spillere og trænere.

Intet er for småt til at blive en stor historie.

Der bliver knald på i den rent baskiske pokalfinale. Foto: GTRES/AP/Ritzau Scanpix

Mikel Recaldes arbejdsplads støtter åbenlyst Real Sociedad. San Sebastián er hovedstad i regionen, og derfor kan det ikke være anderledes.

Nøjagtig som medier og folk i Vizcaya krydser fingre og tæer for Athletic Bilbao.

De to byer ligger 100 kilometer fra hinanden. Det tager ikke meget mere end en time på AP-8 at komme fra Estadio Anoeta i San Sebastián til San Mamés i Bilbao.

Athletic er storebror. De er fra den største by, har den mest imponerede historie og flest penge.

Glade Real Sociedad-fans med det baskiske flag. Foto: Alvaro Barrientos/AP/Ritzau Scanpix

Lige nu har Real Sociedad flere af de bedste unge baskiske spillere, og Mikel Recalde tror, at de (eller vi som han siger) vinder lørdag aften:

- Ingen kommer til at glemme denne finale. Når spillerne går ud, får de at vide, at de skal vinde. For vinderen vil blive husket for evigt.

- Der er en stor rivalitet mellem klubberne, men tilhængerne har det fint sammen.

De er trods alt alle baskere, og ifølge Paulo Augusto Chichon, manden bag podcasten Lyden af La Liga, er de enige om en ting:

- At det vigtigste er, at pokalen ender i Baskerlandet.



Endnu mere om finalen? Du kan blive klogere på Athletic Bilbao, Real Sociedad og finalen i Copa del Rey ved at lytte til Lyden af La Liga - en dansk podcast om spansk fodbold. Lyden af La Liga på Spotify Lyden af La Liga på Soundcloud Lyden af La Liga på Apple Podcasts

