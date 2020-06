Ingen tilskuere - men alligevel sneg fan sig på banen

Der er baneløbere, der bare gerne vil vise hele verden deres bare røv eller deres gyngende bryster. Der er dem, der bare vil bevise, at de kan komme ind på grønsværen, og så er der dem, der lige vil tale et alvorsord med dommeren eller en spiller.

I opgøret mellem Barcelona og Mallorca i den spanske liga lørdag var der så en baneløber, som mente, at han da lige kunne afbryde kampen for at få en selfie med verdensstjernen Lionel Messi.

Baneløberen var lykkelig for sin præstation. Over for spanske medier slog han fast, at han havde forceret et to meter højt hegn for at komme ind. - Det var en smuk oplevelse, sagde han. Foto: JAIME REINA / AFP / Ritzau Scanpix

Om baneløberen kunne erklære sin mission om at få en selfie med Messi fuldført, svæver i det uvisse. Foto: REUTERS/Albert Gea / Ritzau Scanpix

Særligt bemærkelsesværdigt var det dog, at kampen på grund af frygten for coronasmitte blev spillet på et gabende tomt stadion, og at det så alligevel lykkedes for en fan at nå helt ind på banen.

Der var sikkerhedsvagter på stadion, men de magtede altså ikke at afværge den ivrige fans opsigtsvækkende mission. Han var iklædt en argentinsk landholdstrøje og kunne formodes at være en af Messis landsmænd.

Baneløberen slog til knapt ti minutter inde i anden halvleg. Det er uvist, om han faktisk formåede at fotografere Messi, men han fik da en selfie med Jordi Alba fra Barcelona.

Alba scorede til 3-0 i opgøret, som endte 4-0. Snarere end baneløberen vil kampen for danske fans blive husket for Martin Braithwaites første scoring i Barcelona-trøje. På oplæg fra Messi satte danskeren bolden sikkert i nettet til 2-0 ti minutter før pausen.

