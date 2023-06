Medier som AS og The Athletic har torsdag meldt Karim Benzema på vej til Saudi-Arabien, hvorfra han angiveligt har et meget lukrativ tilbud.

Men den forsvarende Ballon d'Or-vinder nedtoner selv historier om, at han forlader Real Madrid, et år før kontrakten udløber.

Nogle medier mente, at den 35-årige angriber allerede torsdag ville annoncere skiftet til klubbens fans, men efter en prisoverrækkelse i Madrid virkede han ikke til at være på trapperne med en meddelelse.

- Hvorfor skal jeg tale om min fremtid, når jeg er i Madrid?, siger Benzema ifølge AS.

Franskmanden advarer mod at tage historierne for gode varer.

- Ja, det står på internettet, men internettet er ikke virkeligheden, siger Benzema.

Det franske ikon er ifølge blandt andre AS og The Athletic på vej til Saudi-Arabien og Al-Ittihad, der netop har sikret sig sit niende mesterskab under ledelse af den tidligere Tottenham- og Wolverhampton-træner Nuno Espírito Santo.

Flere medier har skrevet lystigt om den enorme aftale, som angiveligt er ved at lokke ham til Saudi-Arabien. Der er ikke helt enighed om beløbet.

Et beløb svarende til cirka 1,5 milliarder kroner skattefrit for to sæsoners arbejde er et af de mest konservative bud. Sportsmediet ESPN melder dog også om et tilbud, der er dobbelt så stort.

Benzema står noteret for 353 mål i 647 kampe i Real Madrid og er nummer på listen over spillere med flest kampe for storklubben samt nummer to på den interne topscorerliste. Kun Cristiano Ronaldo overgår sin tidligere kollega.

Lige siden sit skifte fra Lyon i 2009 har Benzema lavet mål og været en fremtrædende figur for Real Madrid, men han trådte særligt i karakter, efter at Ronaldo drog videre i sin karriere i 2018.

Den dengang 30-årige Benzema overtog rollen som stjerne i offensiven og lavede i de fem sæsoner frem til nu 161 mål for den spanske storklub - eller godt 32 mål per sæson i snit.

Titlerne er kommet i en lind strøm i Benzemas 14 år i Real Madrid.

Her er det blandt andet blevet til fire mesterskaber, tre pokaltitler og ikke mindst fem Champions League-titler.

Benzema, der som ung vandt fire mesterskaber med Lyon, drager i givet fald til Saudi-Arabien som forsvarende vinder af både Ballon d'Or og Uefas pris som årets spiller i 2021/22-sæsonen.

I Saudi-Arabien vil han naturligt nok blive en af ligaens største navne sammen med ex-kollegaen Cristiano Ronaldo, som blev nummer to i Saudi Pro League med Al-Nassr i den forgangne sæson efter blandt andet 14 mål i 19 kampe fra portugiseren.

Real Madrid har søndag aften besøg af Athletic Club fra Bilbao i sin sidste kamp i denne sæson.