Investerer astronomisk sum: Barca-stjerne udebliver fra træning

Normalt er dagene op til sæsonstart præget af fokus og tilstedeværelse.

Det gælder dog ikke for Barcelona-stjernen Gerard Piqué. Midtstopperen deltog således ikke i træningen torsdag, da han i stedet var på forretningsrejse i Orlando, USA.

Formålet med turen var, at forsvareren og hans investeringsgruppe, Kosmos, fra næste år vil gøre tennisturneringen Davis Cup til en decideret VM-turnering for tennislandshold.

Til projektet har Piqué og hans firma valgt at investere tre milliarder amerikanske dollars svarende til godt 20 milliarder danske kroner. Det skriver Mirror.

Langsigtet aftale

Det nye format løber af stablen for første gang i november 2019 i enten Madrid eller Lille og vil gælde for de kommende 25 år.

Turneringen vil i alt omfatte 18 tennislandshold, hvori der er inkluderet to wildcards.

- I dag er en historisk dag. Vi er sikre på, at aftalen, som er godkendt af landene, helt sikkert vil garantere fremtiden for Davis Cup og for udviklingen at tennis på alle niveauer, lyder det fra fodboldstjernen.

- Det er en stor ære for mig at være en del af denne historiske proces. Tennis er en sport, som jeg har stor lidenskab for. Det er en af de lykkeligste dage i mit liv, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Piqué var senest i fokus, da han scorede i Barcelonas 2-1-sejr over Sevilla i den spanske Super Cup. Nu er han kommet i fokus af andre årsager. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP

I Barcelona vækker udeblivelsen fra træningen undren.

På de sociale medier får midtstopperen således en hård medfart fra folk, som mener, at prioriteringen er forkert.

Det påpeges, at sæsonåbneren, hvor Barcelona tager imod Alavés lørdag aften, burde være det altoverskyggende fokus.

Forsvarsspilleren kan dog forsvare sig med, at han inden afrejse modtog både klubbens og træner Ernesto Valverdes accept.

