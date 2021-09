Ironisk udvikling efter Braithwaite-skade

Martin Braithwaites skade åbner muligvis for at Barcelona kan registrere en ny spiller

Da Martin Braithwaite kom til FC Barcelona, var det under ekstraordinære forhold: Barcelona var så ramt af skader, at de fik lov at hente en erstatning og registrere danskeren til liga-brug.

Nu er der en mulighed for, at Braithwaites egen skade (Som du kan læse mere om her) åbner for, at Barcelona kan bruge den mulighed endnu engang.

Den økonomisk trængte klub har dog tilsyneladende ikke planer om at hente en udefra, men i stedet går meldingerne på, at de gerne ville bruge Alex Collado, der tidligere har brilleret på B-holdet.

Braithwaite blev præsenteret 20. februar 2020. Foto: Tariq Mikkel Khan

Egentlig var det planen at låne ham ud til Sheffield United i The Championship, men det gik i vasken, og indtil nu har klubben ikke fået tilladelse til at registrere ham til at spille i La Liga.

- Situationen er meget speciel, medgav fodbolddirektør i Barcelona, Mateu Alemany.

Nu åbner døren sig så på klem, hvis Braithwaites skade er langvarig, og det ville være kærkomment for Barcelona med endnu et offensivt kort.

Lionel Messi er væk, Ansu Fati kommer sig stadig efter sin lange skade, og Sergio Agüero og Ousmane Dembele er også ramt. Braithwaites skade efterlader Memphis Depay, nyligt lejede Luuk de Jong, unge Yusuf Demir og Phillippe Coutinho til de forreste pladser.

Alex Collado er fanget i ingenmandsland lige nu. Foto: Albert Gea

Collado var med i testkampene op til sæsonen, hvor han også fik plads i startopstillingen.

Den 22-årige spanier kan spille på kanten eller mere centralt, så han ville være en god joker at smide med i Ronald Koemans pulje - selvom hollænderen ikke er den store Collado-fan.

- Collado har et særligt talent, han har magi. Han er en anden spiller, som fans kan lide. Vi forsøger at få forbundet til at godkende ham til at tage Pjanics nummer, men det er kompliceret, sagde præsident Joan Laporta i sidste uge.

