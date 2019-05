Irriteret Real-stjerne afslører nyt om fremtiden

Real Madrid-kaptajnen er irriteret over misforståelser, efter hans agenter angiveligt på et møde med Real-præsidenten ville have ham løst transferfrit fra kontrakten

De kan ikke have ret begge to!

Real Madrids præsident Florentino Perez og holdets kaptajn Sergio Ramos er i hvert fald ikke helt på linje, når det gælder spillerens fremtid i klubben, hvor han har kontrakt to sæsoner endnu.

I mandags fortalte Florentino Perez, at Sergio Ramos’ stab på et møde havde ytret ønske om, at Ramos kunne rejse transferfrit til Kina. Tre dage senere holdt Sergio Ramos så et pressemøde i Madrid, hvor han berettede, at han sandelig ikke har tænkt sig at rejse nogen steder.

- Jeg ønsker at gøre det klart, at jeg bliver i Real Madrid. Jeg har altid sagt, at jeg vil gå på pension herfra sagde kaptajnen, der ovenikøbet hævdede, han var klar til at spille gratis for klubben.

Den slags skal man normalt være forsigtig med at lufte alt for offentligt…

Florentino Perez havde en anden version i mandags:

- Ramos’ repræsentanter bad om et møde, og de fortalte, de har et godt tilbud fra en klub i Kina – men at klubben på grund af loven ikke kan tilbyde en transfersum. Det er helt klart umuligt, at Real Madrid lader sin anfører skifte gratis. Det ville være et farligt signal at sende.

Torsdag sagde Sergio Ramos så:

- Jeg ønsker at gøre det klart, at jeg bliver i Real Madrid, for jeg tror ikke, at tvivl om den sag er godt for nogen. Der har været en masse spekulationer, men jeg ønsker at blive, og når jeg en dag forlader klubben, bliver det gennem hoveddøren som en vinder!

Sergio Ramos havde inviteret Florentino Perez til at deltage i det hastigt indkaldte pressemøde, men præsidenten viste sig ikke. Foto: Juan Medina/Reuters/Ritzau Scanpix

Ramos omtalte derefter sit forhold til Perez som ’far og søn’.

- Men somme tider har fædre og sønner også deres uenigheder, konstaterede han.

- Jeg er meget tilfreds med min kontrakt og min løn. Vi har haft snakken på standby i et år nu, og ingen har henvendt sig til mig, for de ved, jeg ikke ønsker at forlade klubben. Jeg ville spille gratis for Real Madrid!

Og videre:

- Der er en stor forskel på at have et tilbud fra en anden klub og på at have lyst til at rejse. Tingene er kommet ud af kontrol, og det irriterer mig. Det er derfor, jeg er her nu for at sige, jeg ikke vil væk, jeg ønsker ikke at forny kontrakten – og jeg er glad. Jeg lyver ikke. Der er et tilbud på bordet, men jeg har aldrig ønsket at forlade klubben gratis eller betale for at rejse.

- Jeg har to år tilbage af min kontrakt, og jeg ved ikke, om jeg vil holde seks, fire eller et år endnu. Når jeg stopper, bliver det fordi, jeg ikke kan præstere længere, siger den 33-årige Madrid-stjerne.

