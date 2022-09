Iskolde ord: Jeg har intet at bevise

Danske Martin Braithwaite havde en fornem startdebut for RCD Espanyol, og med sin sejrssikrende scoring in mente føler den danske angriber ikke, at han har noget skal ud og bevise på banen

I et ellers kedeligt opgør dukkede den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite op ud af det blå og lukkede munden på sine kritikere med en scoring, der fik spillere, medrejsende fans og trænerbænken til at eksplodere af glæde.

Danskeren sikrede nemlig sin nye klub, RCD Espanyol, sæsonens første ligasejr og sendte Espanyol væk fra nedrykningspladserne i den bedste spanske række.

Efter kampen udtalte en kæphøj Martin Braithwaite sig til den spanske presse ovenpå sejren.

- Jeg havde lidt held, men jeg har mål i benene, sagde Braithwaite til den fremmødte presse efter kampen.

Sejren faldt på et meget tørt sted, da klubben blot havde indsamlet ét enkelt point i ligaen.

Opholdet i FC Barcelona udviklede sig hurtigt fra en drøm til et vaskeægte mareridt, da danskeren blev degraderet til bænkevarmer under den nye ledelse. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Braithwaite havde forud for opgøret mod Athletic Club ikke scoret i over et år, men til danskerens forsvar har han heller ikke haft muligheden for at bryde tørken.

Før nu.

- Jeg behøver ikke bevise noget over for nogen. Jeg er rolig. Nu håber jeg på at spille mere.

Den 31-årige skarpretter havde forud for kampen kun nået to træningspas med sine medspillere, før han fik chancen fra start. Men den danske landsholdsangriber gik direkte ind og gjorde en forskel for Barcelona-klubben.

- Spillerne og staben har taget rigtig godt imod mig, og det har været let for mig at vænne mig til mine nye holdkammerater.

Det lader til, at den danske spidsangriber har fundet sig til rette i sin nye klub. Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Espanyol hentede den 31-årige angriber gratis på transfervinduets sidste dag og udstyrede ham med en treårig kontrakt.

Efter en drømmedebut kigger danskeren nu fremad, hvor Sevilla venter i næste opgør.

- Vi har potentiale, og vi skal blive ved med at kæmpe. Dagens resultat giver os selvtillid.