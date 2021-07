Jagtet af Premier League-klubber

Martin Braithwaite kommer tættere på et skifte, lader det til.

Barcelona-danskeren har på det seneste lignet en gut, som skal til den engelske Premier League. Klubberne, som kæmper om ham, skulle angiveligt være både West Ham, Brighton og Wolverhampton.

Nu meldes det, at super-agenten Jorge Mendes, som også har Cristiano Ronaldo i sin stald, kæmper for at få ham til sidstnævnte klub. Det skriver den catalanske sportsavis Sport.

Den portugisiske agent skulle være godt i gang med at skubbe på for, at Braithwaite kan komme til Wolves, som han også tidligere har gjort med en spiller som Nelson Semedo og Trincao.

Derudover bliver det slået fast, at det ikke kun er de engelske klubber, som er ude efter EM-danskeren. Der har også været et godt tilbud fra russisk fodbold, forlyder det. Et som ville være meget interessant for Barcelona, men angriberen vil tilsyneladende kun til England.

Lønnen lader ikke til at være et problem i de tilbud, som Braithwaite har fået, så han vil prioritere det sportslige projekt, som man kan præsentere for ham, hvor europæisk fodbold vil være afgørende, forlyder det.

Prisen for Braithwaite skulle endvidere være på 111 millioner kroner, som er en smule mindre end de 130 millioner kroner, som Barcelona betalte Leganes for næsten halvandet år siden, da de købte danskeren.

I Barcelona har cheftræner Ronald Koeman senest udtalt sig om danskeren.

