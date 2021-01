Få adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Han er lynhurtig og altid klar på at gå til baglinjen og slå et indlæg.

Samtidig har ham og Messi et unikt øje for hinanden på banen.

Jordi Alba er populær hos Barcelona-fansene, men sjældent hos modstanderne.

- Jeg tror, ​​jeg er en af ​​de mest hadede spillere i fodbold. Det ved jeg, siger Barça-backen til Movistar+ ifølge Marca.

Han påpeger, at han på banen er anderledes, end han er uden for og i omklædningsrummet.

- Det er rigtigt, at jeg er meget irriterende i min måde at spille på, og jeg forstår det had, som folk, der ikke kender mig, giver mig.

FC Barcelona måske med Jordi Alba og Martin Braithwaite på banen spiller onsdag kl. 21 mod Rayo Vallecano i Copa del Rey.

