- Jeg skider på din horemor.

Det skal Atlético Madrid-spilleren Diego Costa have sagt to gange til dommeren i den spanske ligakamp mellem Barcelona og Atlético Madrid, Gil Manzano, hvilket kostede et rødt kort til spanieren.

Gil Manzano har indberettet ordene "me cago en tu pata madre" for det spanske ligaforbund, skriver journalist på det norske Viasport Petter Veland på sin Twitter-profil.

Manzano har også indberettet, at Costa holdt dommerens arm for at forhindre uddelingen af flere kort.

Ifølge Veland kan det koste Costa op mod seks kampes karantæne.

Udvisningen kom allerede efter 28 minutter i en situation, hvor Costa diskuterede med Gil Manzano.

Atlético Madrids træner, Diego Simeone, spurgte dommeren efter kampen, om det virkelig var så slemt, at Costa skulle udvises.

- Dommeren fortalte mig noget, som Costa afviser at skulle have sagt. Andre spillere har også sagt ting og er ikke blevet udvist, men det retfærdiggør ikke Costas ord, siger Diego Simeone ifølge den spanske avis Marca.

- Hvis dommeren tolker det som en fornærmelse, så er det et retfærdigt rødt kort. Men det er ikke altid det samme.

Barcelona vandt kampen 2-0 på mål af Luis Suarez og Lionel Messi efter 85. og 86. minutter.

Det giver Barcelona et forspring på 11 point i ligatabellen ned til Atlético Madrid på andenpladsen med kun otte kampe tilbage af sæsonen.

Barcelonas træner, Ernesto Valverde, var selvsagt tilfreds med sejren.

- Efter pausen blev de trætte, og vi formåede at udnytte det. I dag var et vigtigt skridt, men ligaen er ikke vundet endnu, og vi skal fortsætte, siger han ifølge det spanske medie Mundo Deportiv.