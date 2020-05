- Jeg var fucking ligeglad - jeg blev millionær!

Efter syv sæsoner i Arsenal skiftede Alex Song i 2012 til Barcelona, hvor midtbanespilleren dog absolut ikke fik den store succes.

Song, der i dag spiller for schweiziske Sion, slår dog nu fast, at det primære formål med at tage til Camp Nou var at skovle en masse penge ind på kontoen.

- Jeg havde ikke behov for at tænke to gange, da Barcelona tilbød mig en kontrakt, hvor jeg kunne se, hvor meget jeg ville komme til at tjene. Jeg følte, at min hustru og mine børn fortjente at leve en komfortabel tilværelse, når min karriere var ovre, lød det på Instagram fra Song.

- Jeg mødte Barcelonas sportsdirektør, og han fortalte mig, at jeg ikke ville komme til at spille særligt mange kampe. Men jeg var fucking ligeglad. Jeg vidste, at jeg ville blive millionær.

Alex Song var holdkammerat med Neymar, selvom det ikke var meget spilletid, det blev til. Arkivfoto: AP

Ville have samme bil som Henry

Alex Song erkender, at han i sine unge år var besat af status og penge.

- Jeg ankom til træning og så Thierry Henry, kongen, ankomme i en fuldstændig fantastisk bil. Jeg sagde straks til mig selv, at jeg var nødt til at få den samme bil, koste hvad det vil.

- Jeg tog hen til forhandleren, underskrev papirerne og lavede en aftale om løbende betaling. Og så havde jeg pludselig den samme bil som kongen. Men jeg var nødt til at aflevere bilen tilbage efter to måneder.

- Alle mine penge gik til benzin. Jeg sagde til dem: 'Giv mig en Toyota. Den her bil er for meget for mig.' Da jeg ankom til træning næste morgen, spurgte Thierry mig: 'Hvor er din bil, sønnike?' Jeg forklarede ham, at den bil var på et højere niveau end mig. I min tid i Arsenal kunne jeg ikke engang spare 100.000 pund (834.000 kroner, red.) op, selvom folk troede, at jeg måtte være millionær.