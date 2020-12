Jens mod Messi: - Det bliver unikt

Jens Jønsson har allerede været med til at nedlægge Real Madrid. Nu skal den danske Cádiz-spiller forsøge at stoppe Lionel Messis Barcelona

Jens Jønsson griner, da han bliver spurgt, hvordan man forbereder sig på at stoppe Lionel Messi.

- Jeg ved ikke, om man kan forberede sig. Man kan dække nok så godt op, men mon ikke han hiver noget lækkert op af hatten op på et tidspunkt.

Den tidligere AGF'er skal gøre forsøget lørdag aften, når Cádiz får besøg af den lille argentinske troldmand til en kamp i La Liga.

- Den kamp er pænt deropad. Det kan jeg ikke komme udenom. At skulle spille imod for mig historiens bedste fodboldspiller det bliver unikt, siger Jens Jønsson.

Lionel Messi sendte efter sin scoring i sidste weekend en hilsen til afdøde Diego Maradona. Foto: J. Bassa/AFP/Ritzau Scanpix

Real Madrid har han allerede været med til at nedlægge i den spanske hovedstad.

Nu er turen kommet til FC Barcelona, der faktisk går ind til kampen en placering under Cádiz i La Liga-tabellen.

Det er ikke, fordi Jens Jønsson egen forberedelser adskiller sig markant fra andre kampe, selvom det er Lionel Messi og de andre Barça-stjerner, han står overfor.

Men han kan godt mærke, at opmærksomheden fra omverdenen, venner og familie får et nyk opad, når det er Real Madrid eller FC Barcelona, der er modstanderen.

- Selvfølgelig er det specielt, og selvfølgelig fylder det meget. Man er sindssygt spændt, men når alt kommer til alt, er det bare en kamp. 90 minutter.

- Det er bare mod bedre modstandere og større stjerner, end det måske var mod Elche i sidste weekend, siger 27-årige Jens Jønsson, der har fået en fremragende start på tilværelsen i spansk fodbold.

Kilde: sofascore.com

Han kom i sommerens transfervindue til den andalusiske klub, der netop var rykket op i den bedste række.

Han er startet inde i 10 af 11 kampe for Cádiz, der før denne spillerunde indtager sjettepladsen i La Liga.

- Jeg fik at vide, at jeg blev hentet for at spille, så jeg er ikke overrasket som sådan.

- Den bedste spiller, og havde jeg ikke leveret, havde jeg ikke spillet de efterfølgende kampe. Min træner har vurderet, at jeg har leveret, og det er jeg selvfølgelig glad for, siger den nyslåede landsholdsspiller, der er en del af en overraskende succes i La Liga.

Cádiz har ikke mange penge.

Jens Jønsson blev hentet transferfrit i tyrkiske Konyaspor, og sommeren dyreste indkøb var kantspilleren Iván Alejo, der kostede ca. 22 mio. kr.

Eurosports eksperter har tidligere kastet deres blik på Jens Jønsson som spiller, hvilket du kan høre mere om i videoen her.

Jens Jønsson er kommet i vejen for meget, og han er en af forklaringerne på, at oprykkeren Cádiz har gjort det så godt i starten af sæsonen. foto: Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

Der var mange spørgsmålstegn før sæsonen, men discountholdet Cádiz har indtil videre vist, at de ikke er kanonføde.

- Vi er grønne, overalt vi kommer. Men jeg tror også, at det har været en styrke.

- Vi giver alle samme behandling. Om det Real Madrid, Barcelona eller Huesca, siger Jens Jønsson, der har to store mål for denne sæson: at sikre Cádiz overlevelse og blive en bedre fodboldspiller:

- Det kan godt være, at jeg har fået en fin start og holdet også har, men jeg kan stadig lære sindssygt mange ting her.

- Og det kommer kun af at spille flere kampe i den her liga. Jeg er her for at blive en bedre fodboldspiller, og jeg er langtfra færdig her.

’Spansk fodbold er hele pakken’ Spanien er kendt for tiki-taka og flot fodboldspil, men Jens Jønsson har på egen krop mærket, at den spanske liga er meget mere end præcise pasninger og smukke driblinger. - Jeg er ikke overrasket over, hvor sindssygt gode boldspillere de er. Det vidste man jo. Men jeg er meget overrasket over det fysiske niveau her, og hvor meget vægt der bliver lagt på det. - Når du kombinerer sindssygt dygtige fodboldspillere med fysik og taktik også, så er det lige pludselig hele pakken. Hvis jeg skulle betegne spansk fodbold nu, så vil jeg sige hele pakken, siger Jens Jønsson. Jens Jønsson nåede at spille europæisk fodbold med Konyaspor, og i 2017 vandt han den tyrkiske pokalturnering med klubben. Foto: Murad Sezer/Reuters/Ritzau Scanpix

Han betegner dansk fodbold som meget fysisk og taktisk præget, mens hans i fire år spillede indianerfodbold i Tyrkiet: - I Tyrkiet var det meget teknisk, meget boldspillende. Men det var frem og tilbage uden den store taktisk tråd.

