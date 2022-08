Journalist: Enden er nær for Braithwaite

Martin Braithwaite kan inden for kort tid være en færdig mand i FC Barcelona.

Det oplyser den spanske transferjournalisten Gerard Romero på Twitter.

Ifølge Gerard Romero betaler Barcelona danskeren 2,5 millioner kroner euro for at forlade Catalonien. Det svarer til godt og vel 19 millioner danske kroner.

Torsdag lød meldingen dog anerledes. Her forlød det, at den danske landsholdsspiller krævede fuld kompensationen for de to år, som han har tilbage på Camp Nou.

Et beløb, der løber op i cirka 40 millioner kroner, som den 31-årige angriber er forpligtet til at få betalt af klubben.

De spanske medier har i skrivende stund ikke berettet om den udvikling, som transferjournalisten skriver om.

Braithwaite blev tidligere på ugen rygtet til Mallorca, men skiftet gik tilsyneladende i vasken. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Galehuset Barcelona

Situationen i Barcelona har i den seneste tid været kaotisk. Der har været buhen og råben efter egne spillere, store problemer med lønbudgettet og registreringen af spillere.

Paulo Chichon, der er ekspert i spansk fodbold, kalder fodboldklubben for et galehus.

Barcelona har hentet store navne ind på Camp Nou, men de har samtidig glemt at sælge ud fra truppen.

Spillere som eksempelvis Memphis Depay, Pierre Emerick-Aubameyang og danske Martin Braithwaite ønsker Barcelona at sælge, men spillerne vil angiveligt kun forlade klubben, hvis de får de penge, som de har krav på.

Braithwaite blev tidligere på ugen rygtet heftigt til RCD Mallorca, der også spiller i den bedste spanske række, men danskerens høje lønkrav var angiveligt med til at skiftet gik i vasken.

Barcelona spiller søndag aften mod Valladolid i La Liga. I skrivende stund har Xavis mandskab to point op til førstepladsen i den bedste spanske række.

