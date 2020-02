Journalist: Nu er Braithwaites agent i Barcelona

Det lød næsten for godt til at være sandt, da Mundo Deportivo mandag kunne meddele, at selveste FC Barcelona lurer på den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite.

Ifølge den Barcelona-baserede avis har ledelsen på Camp Nou udpeget Braithwaite som den perfekte afløser for langtidsskadede Ousmane Dembélé.

Men der er tilsyneladende noget om snakken.

I hvert fald skriver den spanske journalist Gerard Romero fra radiostationen RAC1 mandag aften, at Martin Braithwaites agent er ankommet til Barcelona for at forhandle en aftale på plads.

El agente de Martin Braithwaite, Ali Dursun, está en BARCELONA ( es el mismo agente que Frenkie De Jong)



Esta mañana MD ha dado su nombre como el tapado y el agente ya está por aquí. #mercato #Barça en @EsportsRAC1 — Gerard Romero (@gerardromero) February 17, 2020

'Martin Braithwaites agent, Ali Dursun, er i Barcelona (han er også agent for Frenkie de Jong). I morges havde Mundo Deportivo ham på forsiden, og agenten er der allerede', skriver Romero.

FC Barcelonas interesse for Martin Braithwaite er opstået, fordi både Luis Suarez og Ousmane Dembélé er meldt ude med langvarige skader.

Spanske regler gør dog, at træner Quique Setién nu har fået dispensation til at hente en angriber, selvom transfervinduet lukkede med udgangen af januar.

Og det har altså bragt Martin Braithwaite i spil.

Angriberen har nydt stor succes i Leganés, siden han skiftede fra Middlesbrough. Først på leje og siden på en permanent kontrakt. I indeværende sæson har han scoret seks mål og lavet to oplæg. I sidste sæson scorede han mod netop Barcelona på Camp Nou.

Ifølge Mundo Deportivo er det dog især præstationerne for bundklubben, der har fået Barcelona til at notere sig danskerens navn. De skriver, at Leganés allerede i slutningen af januars transfervindue frygtede, at storklubben ville komme med et tilbud.

Det skete ikke, men nu kan skadesproblemerne tilsyneladende åbne en dør for et ellers temmelig usandsynligt skifte. Braithwaites fordel er angiveligt, at Quique Setién er på udkig efter en spiller, der både kan spille helt fremme, men også kan bruges som venstre kant.

Det kræver naturligvis, at Leganés vil afgive danskeren forud for en vigtig kamp mod nedrykning. I skrivende stund er man to point fra nedrykningsstregen i den bedste spanske række.

Avisen Sport sår dog tvivl om projektet mandag aften.

Her skriver avisen, at kilder i Leganés afviser, at der har været kontakt. Kilderne henviser til, at klubben ikke har i sinde at slække på danskerens frikøbsklausul, der beløber sig til 150 mio. kroner.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Martin Braithwaite.

