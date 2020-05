Jubler over Braithwaite i Barca: - Det er ret sjældent

- Vi har ikke set ham spille ret meget for Barcelona på grund af corunapausen, men han er meget mere en Barca-type, end de fleste tror.

Ordene er rettet mod Martin Braithwaite og kommer fra hans tidligere mentor i ungdomstiden i Esbjerg, den tidligere Spanien-prof, Michael Pedersen.

Fodboldmæssigt har han i den grad været med til at forme den unge spiller, der så overraskende for de fleste blev købt af den spanske storklub i februar.

Hjemme i Danmark var Pedersen knap så overrasket, fortæller han til Goal.

- Han har rent taktisk evnen til at falde ind i forskellige taktiske formationer i de klubber, han har repræsenteret indtil nu, og jeg ved, at han kan spille med et ret ekstraordinært blik for spillet, siger den tidligere Osasuna-spiller.

- Han er virkelig god i den fase af spillet, hvor han kan se muligheder, som mange andre spillere ikke ser, og hvor han kan skabe plads til andre spillere, hvilket er ret sjældent, fordi de fleste spillere fokuserer på at skabe plads til sig selv.

- Jeg ser meget frem til at se ham spille for Barcelona, for med så gode holdkammerater, vil han få en stor mulighed for at vise sine færdigheder på det allerhøjeste niveau, lyder det fra Martins tidligere mentor. Foto: Jens Dresling

Michael Pedersen, der i dag er træner for Danmarks ekstremt talentfulde U17-landshold, beundrer ikke mindst sin tidligere elev for måden, han administrerer sine løb på.

- Timingen i hans løb er utrolige, og han fornemmer de farlige områder at angribe i, før de opstår. Gode spillere løber ind i de farlige zoner, når de får øje på den, men de bedste får øje på de zoner inden, og så venter de med at igangsætte deres løb til det perfekte øjeblik for at skabe den maksimale effekt.

Rent taktisk har Braithwaite, der her er i duel med Marcelo, forudsætningerne til at slå til i toppen af La Liga, mener Michael Pedersen. Foto: REUTERS/Sergio Perez/Ritzau Scanpix

- Det er fodboldintelligens, og Martin har de evner. Det er efter min mening derfor, han er Barcelona-spiller, lyder det fra Michael Pedersen.

- Derfor ser jeg også meget frem til at se ham spille for Barcelona, når La Liga starter igen, for med så gode holdkammerater vil han få en stor mulighed for at vise sine færdigheder på det allerhøjeste niveau.

Michael Pedersen tog Martin Braithwaite til et helt nyt niveau, fortæller Barcelonaspilleren. Foto: Ernst van Norde

Han beskriver Braithwaite som en meget lærevillig spiller.

- Martin var meget ambitiøs som teenager, og jeg kunne se stort potentiale i ham. Han ville gerne høre om mine oplevelser, ikke bare som træner men også som spiller og især om min tid i Spanien.

- Vi talte og arbejdede meget sammen i Esbjerg. Jeg er glad for det, han er blevet til, og for, at jeg kunne hjælpe ham til at fokusere og tage de rigtige beslutninger og udvikle sig på den rigtige måde i forhold til at kunne spille i de store ligaer.

I samme medie har Martin Braithwaite selv rost Pedersen til skyerne for den rolle, han har spillet i sin udvikling.

- Han tog mig til et nyt niveau og kender mig fodboldmæssigt bedre end nogen. Han var min mentor i mine unge år og hjalp mig meget til at udvikle mig fra talent til den spiller, jeg er i dag. Michael lærte mig at spille med hjernen.

