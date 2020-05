Juve-ikon afslører: - Alkohol var hans svaghed

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Den aldrende forsvarsgeneral Giorgio Chiellini er påny ude med nogle sandheder om tidligere holdkammerater.

Senest gik det ud over Felipe Melo og Mario Balotelli, der begge fik hårde ord med på vejen.

Nu er turen kommet til den nuværende Barcelona-spiller Arturo Vidal, som ifølge Chiellini havde hang til alkohol, da chileneren tørnede ud for Den Gamle Dame, skriver flere medier, herunder AS og Marca.

Artiklen fortsætter under billedet ...

For nylig vendte Arturo Vidal sammen med resten af FC Barcelona-mandskabet retur til træningsbanen som første led i at åbne for spansk fodbold påny. Foto: Miguel Ruiz/Ritzau Scanpix

Drak mere end nødvendigt

- Vidal gik ud og drak mere end nødvendigt. Alle vidste, alkohol var hans svage punkt, skriver italieneren.

- Men svagheder er en del af den menneskelige natur, tilføjer Chiellini, som også får med, at Vidal på ingen måde var en doven spiller.

Udtalelserne stammer alle fra Chiellinis selvbiografi 'Io, Giorgio', hvor han ikke ligefrem holder igen over for de tidligere kolleger fra Juventus og Italien.

Efterfølgende kommer han ind på en bestemt episode, hvor Vidal måtte slæbes ud af sengen en morgen, hvor han ikke var mødt til træning under en træningstur i USA.

Som konsekvens skulle den altid disciplinerende træner Antonio Conte have fået holdet til at teste de nye, sorte træningssæt af i 40 grader for at straffe Vidal.

Men Vidal, ja, han løb mere end alle de andre, fortæller 35-årige Chiellini. Også selvom han stadig så fuld ud og dårligt kunne få øje på bolden.

- Hvad skal man dog sige om en person, som, blandt andet, bringer glæde i en trup, og som driver holdet som en fighter og en vinder?, spørger han.

Midterforsvareren har spillet stort set hele sin professionelle karriere i Juventus, som han kom til i 2005.

Han har ligeledes været en del af det italienske landshold siden 2004, men han var dog ikke med, da det blev til VM-guld i 2006 for Italien efter en dramatisk finale mod Frankrig.

Se også: Messi ikke bekymret for coronavirus

Se også: Tysk legende kritiserer stjerner: - Hvor dum kan man være?

Stor antidoping-aktion: 74 sportsfolk i søgelyset