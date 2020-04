Kæk Braithwaite: Barças hurtigste

Mens vi venter på, at der igen kan spilles fodbold, tyr mange fodboldspiller til de sociale medier for at interagere med fans.

Det gjorde danske Martin Braithwaite onsdag eftermiddag, da han bad sine følgere på Twitter stille spørgsmål med hashtagget #AskMartin. Det var der mange, der gjorde, og den danske FC Barcelona-spiller fik også svaret på en hel del af dem.

Braithwaite blev blandt andet spurgt om, hvem der er den hurtigste spiller i FC Barcelona, og her var danskeren ikke blev for et pege på sig selv.

- Du taler til ham, skrev Martin Braithwaite og tilføjede en emoji med solbriller.

You are talking to him https://t.co/RRGVvbkTHA — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

Danskeren blev også spurgt, om han kunne tænke sig at afslutte karrieren i Danmark, men her var svaret ikke ligeså klart.

- Jeg har så mange ting at opnå, så jeg har ikke tænkt på det endnu, svarede Braithwaite.

Martin Braithwaite, 28 år, nåede at spille tre kampe for FC Barcelona, før sæsonen blev afbrudt af coronakrisen.

