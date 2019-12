Kæmpe ballade foran Camp Nou: 12 personer kommet til skade

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

12 personer kom ifølge myndighederne til skade, da demonstranter onsdag aften stødte sammen med politiet uden for fodboldstadionet Camp Nou i Barcelona, skriver nyhedsbureauet AFP.

Inde på banen spillede Barcelona 0-0 mod ærkerivalen Real Madrid for første gang i 17 år.

Men uden for - i nærheden af stadion - greb politiet ind over for maskerede demonstranter, der havde sat ild til skraldespande for at barrikadere vejen, efter at politiet var mødt talstærkt op.

Mange af demonstranterne bar catalanske separatistflag, og under konfrontationen kom flere altså til skade.

Kampen mellem Barcelona og Real Madrid var egentlig programsat til 26. oktober, men blev dengang aflyst på grund af omfattende uroligheder i Barcelona.

Urolighederne og protesterne begyndte, da ni separatistledere fra Catalonien blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens højesteret.

Før onsdagens fodboldkamp blokerede flere hundrede demonstranter fra gruppen Democratic Tsunami, der kæmper for catalansk selvstændighed, trafikken.

Af frygt for uroligheder var 3000 sikkerhedsfolk sat ind til kampen på Camp Nou, og begge hold havde fået instrukser om at møde op på det samme hotel otte timer før kampstart. Herfra blev de fragtet til stadion i samlet flok.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Første gang i 17 år: Ingen mål i El Clásico

Se også: Tangerer utrolig rekord i Ronaldo-show

Liverpool klar til historisk revanche efter overtidsdrama