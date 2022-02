Kæmpe fadæse

Tre point og en masse selvtillid. Det var udbyttet for Levante, da holdet onsdag var på besøg hos Atlético Madrid.

La Ligas bundprop sejrede højst overraskende over de forsvarende spanske mestre, da det endte med en sejr på 1-0.

Det er Levantes blot anden sejr i ligaen i denne sæson. Begge er kommet på denne side af nytår. Sølle 14 point har holdet nu på kontoen efter 24 kampe. Der er ti op til det første hold over nedrykningsstregen, Granada.

Atlético Madrid har 39 point på femtepladsen. Det er 15 færre, end lokalrivalerne fra Real Madrid har på førstepladsen. Et titelforsvar begynder derfor at se meget svært ud for Diego Simeones mandskab.

Det var langtfra ufortjent, da Gonzalo Melero cirka ti minutter inde i anden halvleg scorede for Levante.

Gæsterne var godt med i første halvleg og formåede at holde Atlético på stikkerne. Kort inde i anden halvleg var der så afkast. Efter en stikning ind i feltet af Jorge de Frutos bankede Melero med en resolut afslutning bolden i mål.

Det blev altså kampens eneste mål trods et massivt Atlético-pres i slutfasen.

Daniel Wass var ikke med for Atlético Madrid. I en kamp mod FC Barcelona 6. februar pådrog danskeren sig en knæskade, der har holdt ham ude siden.