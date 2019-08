Kæmpe handel på vej: Barça-folk spottet i Paris

Fire repræsentanter fra FC Barcelona er taget til Paris for at lukke en handel om Neymar

Rygterne har svirret, i hvad der minder om en evighed. Men nu lader det til, at der er seriøst nyt i sagaen om Neymar.

FC Barcelona vil sikre Neymars retur til de spanske mestre.

Det melder franske Le Parisien.

Således er Eric Abidal og tre andre repræsentanter fra klubben er blevet spottet i lufthavnen i Barcelona.

Herfra skal de til Paris, hvor de angiveligt skal mødes med PSG's sportsdirektør, Leonardo, for at lukke handlen med Neymar.

Mødet skal foregå denne eftermiddag, og her skal Barca fremsætte nådestødet i forhandlingerne.

PSG vil have, at stortalentet Ousmane Dembélé og Nélson Semedo indgår i handlen, foruden et beløb på 100 millioner euro, svarende til 750 millioner kroner.

Udover Abidal har spanierne også sendt klubbens administrerende direktør, Oscar Grau, bestyrelsesmedlemmet Javier Bordas samt André Cury.

Cury har spillet en vigtig rolle i erhvervelsen af de sydamerikanske spillere, der er kommet til klubben.

Herunder kan du se repræsentanterne fra FC Barcelona i lufthavnen i Barcelona, hvorfra de har kurs mod Paris. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Un equip de @tv3cat enxampa una comitiva del Barça viatjant cap a París: últim assalt per Neymar? https://t.co/ZpFh9TYCU0 pic.twitter.com/W8DmnQyQab — Esport3 (@esport3) August 27, 2019

25-årige Semedo har dog ingen plan om at forlade den spanske klub, og backen har da også startet inde i begge ligakampe for spanierne.

Det er også kommet på tale, at der til at starte med vil lande en lejeaftale om Neymar med en købsoption.

Omvendt er Barca mere interesserede i at lægge et højere beløb og sende kun Dembélé den anden vej på en lejeaftale.

De skulle være villige til at lægge et bud på omkring 1,25 milliard kroner.

Real Madrid spøger

Også Barcas ærkerivaler, Real Madrid, har længere været inde i kampen om Neymar.

Madrilenerne har angiveligt forsøgt at lokke med deres eget talent, nemlig 19-årige Vinicius Junior.

Det forlyder, at Los Blancos skulle have sendt flere bud, der indeholder det brasilianske stjernefrø.

Men selvom den franske hovedstadsklub har meldt sin interesse for Vinicius, er det endnu ikke lykkedes at nå til enighed om en handel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lionel Messi og andre Barca-stjerner har før givet udtryk for deres ønsker om Neymars retur. Her præsenterer de to det spanske storholds trøje fra 2017. Foto: Eugene Hoshiko/Ritzau Scanpix

I Paris kunne den forestående handel dårligt foregå på et værre tidspunkt.

For da PSG i weekenden slog Toulouse med 4-0, måtte to andre af holdets store stjerner udgå med skader.

Det drejer sig om Kylian Mbappé og Edinson Cavani, der begge blev skiftet ud af kampen.

27-årige Neymar kom til Paris Saint-Germain fra netop FC Barcelona i 2017.

Det skete i en handel, der gjorde Neymar til den dyreste fodboldspiller nogensinde.

Dengang udløste PSG brasilianerens frikøbsklausul på svimlende 1,6 milliarder kroner.

