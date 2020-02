Kæmpe hyldest: Sammenlignes med Henke

BARCELONA (Ekstra Bladet): Barcelona-sportsavisen El Mundo Deportivo drager sammenligningen mellem Martin Braithwaite og den svenske fodboldlegende Henrik 'Henke' Larsson, som også tørnede ud på Camp Nou. Det kan danskeren næppe klage over.

Svenskeren var i Barcelona fra 2004 til 2006, og han var blandt andet med til at vinde to spanske mesterskaber og et Champions League-trofæ. Store sko, hvis Braithwaite skal nå den hylde.

Derudover blev Braithwaite ikke overraskende hyldet fra forskellige kanter efter den flotte debut.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Blandt andet leverede den Madrid-baserede-og begejstrede avis Marca følgende linje om danskeren:

’Han gjorde det fantastisk, da han gav Messi det fjerde mål’

Hans nye holdkammerat i Ivan Rakitic fra Kroatien svinger også om sig med roser:

- Han er en meget stærk spiller, der går dybt i banen, og det manglede vi måske lidt. Han er en spiller, der vil tilføje meget til holdet. Jeg var glad for, at han kom til, fordi han er en god fyr. Vi ønsker at byde ham godt velkommen, lød det fra kroaten.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

FC Barcelonas cheftræner, Quique Setién, havde ikke regnet med så meget fra danskeren.

- Braithwaite gjorde meget mere, end jeg havde forventet. For at være ærlig så tror jeg, at vi har lavet en ekstraordinær signing.

- Han vil hurtigt tilpasse sig perfekt til holdet, han var involveret i to mål, og han forstår spillet så godt, siger træneren.

