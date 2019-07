Kæmpe kaos i Barcelona: Top-boss kyles ud

Tiden som fodbolddirektør i Barcelona er ved at være ovre for Pep Segura, som ser ud til at blive erstattet Patrick Kluivert i den catalanske storklub.



Det melder sportsavisen Sport.



De beretter, at man nu blot er få dage - og måske endda bare få timer fra at Segura er væk fra klubben, fortæller kilder tæt på klubben. Aftalen mellem parterne skulle i hvert fald være på plads, og det sidste handler nu bare om formaliteter, forlyder det.



Den catalanske sportsavis peger desuden på, at afskeden med Segura skyldes flere faktorer, hvoraf den største altså skulle være, at man er ved at hente Kluivert ind i klubben i en rolle hos La Masia, mens Eric Abidal bliver den nye fodbolddirektør.

Eric Abidal giver hånden til det nye storindkøb, Antoine Griezmann. Eric Abidal bliver nu ny fodbolddirektør i Barcelona Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Seguras forhold til de øvrige folk i toppen af Barcelona, hvor specielt bestyrelsen skulle have det svært med Segura. Det blev ikke bedre af, at Barcelona røg ud af Champions League mod Liverpool.Samtidig lader det til, at han været en del af en magtkamp med cheftræner Ernesto Valverde, hvor det nu ser ud til, at det er Valverde, der er gået fra dén kamp som vinder.

