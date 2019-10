Kæmpe kaos rammer El Clásico

Barcelona-Real Madrid på lørdag er definitivt udskudt - og det er på ubestemt tid, for det er umuligt at finde ny dato

Årets første El Clásico skulle spilles lørdag 26. oktober, men det er nu definitivt udsat.

Et møde sent torsdag aften har ført til, at kampen er flyttet væk fra denne weekend. Det skriver samtlige spanske sportsaviser som El Mundo Deportivo, Marca og AS.

- Det spanske fodboldforbund er på grund af de alvorlige optøjer i Catalonien blevet enig om at udsætte Barcelona-Real Madrid, der ellers var planlagt til 26. oktober klokken 13.00, lyder det blandt andet i AS.

Hvornår kampen så skal spilles, vides endnu ikke, for det kan man ikke blive enige om.

- Parterne har fået til mandag klokken 10.00 til at finde en dato, lyder det i AS.

Messi og Ramos mødes alligevel ikke næste lørdag. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Forbundet har foreslået 18. december, og det har begge klubber også godkendt, men det afviser selve La Liga.

- Clásico kan ikke spilles her, da der er Copa del Rey, siger præsidenten for ligaen Javier Tebas ifølge Marca.

La Liga vil i stedet have kampen spillet 7. december, hvor Real Madrid-Espanyol og Barcelona-Mallorca ellers skulle ligge, men de kan så rykkes til midtugen og onsdag 4. december.

Det vurderes nemlig, at Clásico helst skal ligge i weekenden af hensyn til den internationale interesse for opgøret.

Den ændring, der indblander flere klubber, vil forbundet helst ikke have, og spilles der 7. december, så ligger kampen også lige op ad de to storklubbers potentielt set afgørende kampe i Champions League-gruppespillet, hvor Barcelona skal til Inter og Real skal til Brugge.

Det har også været på tale at spille første Clásico i Madrid og i stedet rykke forårets opgør til Barcelona, men det ville Real Madrid ikke være med til.

Det ville ændre på den sportslige fordel, der er ved at have hjemmekamp mod Barcelona i sidste del af turneringen, og desuden spilles en anden kamp i Madrid samme dag - nemlig Atlético Madrid mod Athletic Club fra Bilbao.

Barcelona ønskede ifølge AS heller ikke byttet, da man bærer nag efter en tidligere kamp, som man ikke fik lov at rykke rundt på.

På Barcelona-avisen El Mundo Deportivos hjemmeside ønsker langt størsteparten af læserne, at kampen bliver spillet på lørdag klokken 13 som planlagt, men det er altså det eneste, der er sikkert ikke kommer til at ske.

Netop lørdag finder en stor demonstration sted, og der spekuleres i, om Real Madrid-holdet kunne være et mål for angreb.

Findes der ikke en løsning, som alle kan acceptere, så træffer det spanske forbunds turneringsudvalg en afgørelse og dikterer et spilletidspunkt.

Baggrunden for de seneste dages ballade er, at Catalonien i 2017 forsøgte at løsrive sig fra Spanien. 90 procent stemte dengang for uafhængighed, men afstemningen blev erklæret grundlovsstridig, og flere catalanske ledere blev afsat, og de har i denne uge fået lange fængselsstraffe.

