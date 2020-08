Kæmpe kovending: Drømmen lever

Fuenlabradas håb om oprykning til Spaniens bedste fodboldrække er blevet genoplivet.

Adskillige ansatte i klubben blev i juli testet positive for coronavirus, hvilket førte til, at Fuenlabradas sidste kamp i Segunda Division blev aflyst. Dermed missede holdet mulighed for at rykke op i tabellen og spille playoffkampe om oprykning til Primera Division.

Men nu får Fuenlabrada alligevel lov til at spille den sidste kamp mod Deportivo La Coruna. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Her oplyses det, at kampen spilles onsdag.

Fuenlabrada har aldrig ført været en del af Primera Division. (Arkivfoto) Foto: Sergio Perez/Reuters

- Klubben er overbevist om, at der er truffet en retfærdig afgørelse, hvor vi får mulighed for at slutte sæsonen på banen. Det vil vi gøre med den største entusiasme, lyder det fra klubben, der aldrig før har været at finde i landets bedste række.

Fuenlabrada skal blot bruge et enkelt point for at kunne sikre sig muligheden for at rykke op.

Kampen skulle først have været spillet i juli, men blev så udskudt og altså efterfølgende aflyst på grund af coronaudbruddet i Fuenlabrada.

