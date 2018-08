Kæmpe kovending: Nu skriver Real-stjerne under!

- Klubben gør, hvad den kan for at få det til at ske. Jeg drømmer om det som alle andre Inter-fans. Han vil være vigtig for alle hold inklusiv vores. Vi er klar på alt.

Sådan lød det tidligere på ugen fra Inter-cheftræner Luciano Spalletti, der bekræftede, at Inter havde budt på Real Madrid-stjernen Luka Modric, der i sommer var VM-slutrundens bedste spiller.

Siden kunne Calciomercato igen fortælle, hvad spanske medier også kunne fortælle sidste uge.

- Modric har gjort det klart for Real-præsident Florentino Perez, at han vil skifte til Inter denne sommer, lød det tidligere på fredagen i det italienske medie.

Fredag aften har sagen imidlertid taget lidt af en drejning.

Madrid-avisen Marca melder således, at Modric nu har bestemt sig for at blive i Real Madrid.

- Modric forlænger med Real Madrid og får det samme i løn som Sergio Ramos. Kun underskriften mangler, før aftalen er officiel, lyder det i overskriften hos den lokale avis.

- Den hvide klub har besluttet at belønne den kroatiske spiller med et spring i lønskalaen - en anerkendelse af hans store præstation på Bernabeu og VM i Rusland, hvor han var turneringens spiller.

Dermed vil Modric ligesom Sergio Ramos få 10 millioner euro svarende til 75 millioner kroner om året, og dermed er det kun Gareth Bale, der tjener mere i klubben.

Real Madrid var tidligere på ugen da også ude og forklare, at Modric ikke skulle nogen som helst steder, og at eventuelle købere skulle frem med mere end fem milliarder kroner for at købe Modric fri, men rygtet vil ikke dø, og så begyndte mystikken så småt at brede sig.

Kroaten skulle ifølge flere medier have stået fast på en gentleman-aftale, der blev underskrevet for måneder tilbage, hvor der stod, at han kan forlade klubben, når han ønskede det.

Real Madrid skulle så have valgt trække handlen med Inter ud, så de kunne forsøge at få Modric til at blive, men samtidig lede efter mulige afløsere, hvis det ikke skulle lykkes at overtale kroaten. Men det er altså nu lykkedes.

Luka Modric kunne let være faldet til i Milano med det mode-look, men nu bliver han altså i Madrid. Foto: AP

Eriksen har været nævnt som mulig afløser for Modric i Real Madrid, men det rygte skulle være en stendødt. Foto: All Over

Den tidligere kroatiske landsholdsprofil Robert Jarni var da også ude og fortælle, at han ikke troede på et skifte.

- Vi kender alle markedet, og jeg tror ikke på rygterne. Jeg ved, at han elsker Madrid, og klubben har heller ikke en spiller, der kan afløse ham, sagde Jarni ifølge Cadena Ser.

Og det var i hvert fald ikke fordi den nye Real Madrid-træner Julen Lopetegui ville af med sin kroatiske stjerne.

- Jeg talte med Modric efter den gode VM-slutrunde, han havde. Hvad jeg talte med ham om, det er selvfølgelig privat, men han er en spiller, som jeg elsker at se, og jeg er glad for at have ham, sagde Lopetegui ifølge goal.com.

Luka Modric kom til Real Madrid fra Tottenham i 2012, og inden da havde han spillet fire år i den engelske hovedstad efter skiftet fra Dinamo Zagreb. Som 32-årig er det blevet til 113 landskampe, og Modric vurderes til at være en hed kandidat til at blive blandt de sidste tre nominerede, når der til vinter skal uddeles Ballon d'Or.

Var han skiftet til Inter, så ville han følge i sporene på Cristiano Ronaldo, der tidligere på sommeren forlod samme Real Madrid til fordel for italiensk fodbold og mestrene Juventus.

