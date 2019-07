KÆMPE kovending: Rasende på Barcelona

Atlético Madrid har udsendt en pressemeddelelse, hvor Barcelona får en ordentlig skideballe for deres håndtering af Antoine Griezmann-situationen

14. maj fortalte Griezmann og Atlético Madrid, at deres veje skiltes, og ALT pegede på, at der var Barcelona, der stod på spring til at hente den franske skarpretter.

De skulle endda behændigt have udnyttet en detalje, hvor angriberens frikøbsklausul faldt betragteligt fra 1,5 milliarder kroner til omkring 900 millioner, når man ramte 1. juli.

Men nu er der opstået store problemer, for Barcelona har pisset hovedstadsklubben af i en sådan grad, at Atlético har set sig nødsaget til at udsende en officiel melding, hvor de udlægger teksten.

De spanske mestre skulle have bedt om henstand for at betale transferbeløbet, men det blev et klart nej, fortæller Atlético.

De har nu meddelt Griezmann, at han skal opfylde sine kontraktlige forpligtelser og møde op på klubbens træningsanlæg og forberede sig på næste sæson sammen med resten af holdet.

- Gennem denne erklæring ønsker Atletico Madrid at udtrykke sin stærkeste fordømmelse af opførslen af især FC Barcelona, fordi de har forårsaget, at spilleren skulle bryde sit kontraktforhold med Atlético Madrid på et tidspunkt af sæsonen, hvor klubben ikke kun spillede Champions League-opgør mod Juventus, men også kæmpede med om mesterskabet.

Klubben pointerer også, at kontrakforhandlingerne startede allerede i februar.

Atléticos udbrud kommer, efter ​​Josep María Bartomeu tidligere på fredagen udtalte, at Griezmann 'havde interesse for dem', og at 'FC Barcelona-direktør Òscar Grau og Atlético Madrid-direktør Àngel Gil Marín havde holdt møde torsdag'.

Helt absurd har Atlético allerede givet trøje nummer 7 til nyindkøbet João Félix fra Benfica, som er et kæmpe talent og blev købt for intet mindre end 940 millioner kroner.

Verdensklasse-angriberen har kontrakt til sommeren 2023, så det kan blive en endnu mere pinefuld affære, hvis ikke klubberne løser det.

