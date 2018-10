Kæmpe krise i Real Madrid: - Han er 'dead man walking'

Storklubben Real Madrid er i stor krise i øjeblikket. Sidste års Champions League-vindere er inde i en dårlig stime resultater, der ikke er set værre siden 2009.

Spanierne har ikke vundet i en måned, og lørdag blev det til et nyt nederlag, da Madrid tabte 1-2 på hjemmebane til upåagtede Levante.

De forfærdelige resultater er man ikke vant til på de kanter, og cheftræner Julen Lopeteguis job hænger i en tynd, tynd tråd.

Radiostationen Cadena Ser beretter, at der efter kampen var et møde mellem klubpræsident Florentina Perez og træneren. Mødet varede 15 minutter, og ifølge mediet gik Lopetegui derfra med en følelse af, at han også er træner, når man tirsdag møder Viktoria Plzen i Champions League.

Men taber han El Clasico-braget til Barcelona i næste weekend, er det farvel og tak, mener flere medier at vide.

Tilliden er væk

Fodboldkommentator Morten Glinvad har fulgt spansk fodbold tæt i en årrække, og han mener, at Lopeteguis kamp om at blive i Real-sædet er så godt som tabt.

- Når man er derude, som man er i Real, så er han blevet en ‘dead man walking’. Denne stime af resultater er så grotesk dårlig for en klub som Madrid.

- Men lad os lege med tanken og sige, at han fortsætter og vinder El Clasico, så vil det selvfølgelig vil give noget kunstigt åndedræt.

- Det er bare sjældent, at en træner har været så langt ude i tovene i Florentino Perez’ tid og så formået at kommet tilbage.

- Jeg føler mig overbevist om, at Perez har opgivet ham. Tilliden er forsvundet, og der var allerede snak om fyring før kampen mod Levante. Nu handler det mere om, hvad er alternativet? Har Perez afløseren klar? Har han ikke det, giver det så mening at sparke ham ud nu? Det er spørgsmålet for Real Madrid i øjeblikket, siger Glinvad til Ekstra Bladet.

Både italienske og spanske medier nævner Antonio Conte som en mulig afløser. Italieneren er ledig på markedet efter sit stop i Chelsea.

Der er god grund til at se bekymret ud for Julen Lopetegui, mener Morten Glinvad. Foto: AP

Tiden efter Ronaldo

Real Madrid har i denne sæson haft svært ved at lukke hullet efter Cristiano Ronaldos skifte til Juventus. Sommerens transfervindue kastede ingen store indkøb af sig, og i de spanske medier spekulerede man hurtigt, om man sparede på pengene, fordi man ikke følte, man havde den rigtige træner.

Den daværende succestræner Zinedine Zidane tog fusen på klubbens ledelse med sit pludselige stop, og så var der ikke alt for mange alternativer på markedet. Florentino Perez endte så med at nappe Lopetegui, der på det tidspunkt var spansk landstræner. Kontakten med Madrid kostede ham landstrænerjobbet dagen, før VM blev skudt i gang.

Spørgsmål er desuden også, om Lopetegui på trods af de selvsagt miserable resultater bliver offer for et større problem i Real Madrid.

- Der er et stort spørgsmål, der lurer, og det er, hvad er Real Madrid efter Cristiano Ronaldo?

- I sommer valgte man at skubbe det foran sig i stedet for at købe stort ind og markere sig. ‘Nu kunne vi få Lopetegui, og så krydser vi fingre for, at han kan gøre det godt. Så krydser vi også fingre for, at Gareth Bale og Karim Benzema kan løfte sig, mens de unge spillere kan tage det sidste skridt’

- Det er ikke normalt, at Real Madrid tænker sådan. Det er en uset, forsigtig tilgang. Og det står klart nu, at de mangler noget efter Ronaldo. Det er ikke lykkedes med hverken Bale og Benzema. Og en spiller som Marco Asensio er ikke gået fra talent til superstjerne. Håbet er indtil videre slået fejl, og ledelsen, der traf de beslutninger, står selvfølgelig til ansvar for de valg, lyder det fra Glinvad.

Real Madrid møder Viktoria Plzen i Champions League hjemme tirsdag, mens Lopeteguis skæbneopgør mod Barcelona venter næste søndag på udebane.

