Kæmpe krise i Real: 'Zidane kan smutte selv'

PSG-kampene bliver afgørende for Zinedine Zidane. Træffer klubben en beslutning om ny træner, så forventer Luna Christofi, at træneren selv siger op

Den seneste måned har budt på hjemmebanenederlag i ligaen til både FC Barcelona og Villarreal, så Real Madrid nu er 19 point fra førstepladsen i La Liga. Og med onsdagens sensationelle hjemmebanenederlag på 1-2 til Leganes er man nu også ude af pokalturneringen Copa del Rey.

Selvom Zinedine Zidane to sæsoner i træk har vundet Champions League og ligaen og har hjemført otte af ti mulige titler, så sidder han nu usikkert i trænersædet.

TV3 Sports Champions League-reporter, Luna Christofi, er bosiddende i Spanien, og hun vurderer, at Zidane snart er fortid i Real Madrid, hvor tålmodighed ikke er et ord, man kender til.

- Real Madrid er jo i en situation, hvor de sagtens kan fyre træneren. De behøver ikke overveje økonomien, for de kan sagtens betale for aftrædelsen og en ny træner, siger Christofi til Ekstra Bladet.

- Og fodboldverdenen og måske særligt mentaliteten i Spanien er lidt sådan, at man skal have en hurtig afklaring, og lige nu går det ikke, og så må man finde på noget andet, siger Christofi.

- Og selvom Zidane er et koryfæ, så tror jeg ikke, at Real Madrid trækker vejret ret længe, før der sker noget. Men Zidane er præsidentens mand, så det vil gøre ondt at fyre ham, og det kan give lidt ekstra snor i forhold til Benitez og Pellegrini, hvor der blot blev trådt på fodpedalen, siger Christofi.

Zinedine Zidane trues af fyring i Real Madrid. Foto: AP

Spørgsmålet er, hvor mange kampe mere, Zidane kan overleve uden fyring.

Luna Christofi er sikker på, at Zidane også står i spidsen i kampene mod Valencia, Levante og Real Sociedad, men så venter skæbnekampene i 1/8-finalen i Champions League, som klubben har vundet de seneste to sæsoner.

- Jeg tror ikke, at han overlever, hvis de ryger ud til Paris SG, for det er den eneste turnering, de stadig kan vinde. Så vil det være en katastrofe-sæson, og så gælder det om hurtigt at planlægge næste sæson og undgå de fejl, man har lavet i år, siger Christofi.

Hun peger på, at man i Spanien undrer sig over, at Real Madrid med stort set det samme hold kan være så meget dårligere i denne sæson end de forrige to.

- Sidste år blev Zidane hyldet for at rotere meget, men nu får han skæld ud for at gøre det samme. Men forskellen er, at rotationsspillerne var af en helt anden kaliber. Det kan godt være, at holdet var det sammen, men det er truppen ikke, siger Christofi.

Hun peger på, at Alvaro Morata sidste år scorede mere end Karim Benzema, selvom han fik langt færre minutter end franskmanden, og så var VM14-helten James Rodriguez også med til at gøre bænken bred. De spiller nu i Chelsea og Bayern, og det har kostet i Real Madrid, hvor man tæller ned til PSG-kampene 14. februar og 6. marts.

- Jeg siger ikke, at Real Madrid fyrer ham dagen et nederlag mod Paris SG, men det er her, de tager beslutningen om, at fremtiden ikke er med Zidane, og så stopper han nok selv med det samme, for han er en meget stolt mand, siger Christofi.

Zidane er i problemer i Real Madrid. Foto: AP

Det kunne ellers ligne en god løsning at vente med at skifte træner til sommer, hvor der i forvejen er forventet en stor udskiftning i spillertruppen.

- Det kan også være, at klubben foreslår det, men så tror jeg, at Zidane siger, 'at hvis jeg skal væk til sommer, så smutter jeg nu', siger Christofi.

- Han var jo også i klubben, dengang Vincente del Bosque blev fyret om natten efter en Champions League-titel. Han ved godt, hvad der foregår, og han piver ikke, siger Christofi.

Zidane har vundet otte ud af 10 mulige titler som Real Madrid-træner. Er det ikke hysterisk at fyre ham nu?

- Det kan man godt synes, at det er, men der skal man også forstå, at i en klub som Real Madrid, der er der kun én ting, der gælder, og det er at vinde, vinde og vinde, siger Christofi.

- Og man skal vinde mere end FC Barcelona, for Real Madrid kan godt tåle at se italienske og tyske klubber vinde i Europa, og det går også, at Atlético vinder, men de hårde år er, når det går ad helvede til, og Barcelona bare høvler derudaf, siger Christofi.

- Og det er det, der sker lige nu, og det skaber utålmodighed. Man skal kunne konkurrere med Barcelona, og jo stærkere de er, jo hurtigere skal der handles, siger Christofi.

Zinedine Zidane blev noget overraskende ansat i Real Madrid som afløser for Rafael Benitez tilbage i starten af januar 2016. Dengang havde ingen forventet den succes, som Zidane har haft i Real Madrid, men omvendt havde ingen i sommer forventet den nedtur, der denne sæson har ramt Real Madrid, der pt blot er nummer fire i den spanske liga.

