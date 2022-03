Kæmpe nedtur: Brandvarm Benzema misser El Clasico

Real Madrid må klare sig uden den franske stjerneangriber Karim Benzema i søndagens El Clasico mod FC Barcelona.

Franskmanden døjer med en lægskade, og han kommer derfor ikke til at være med i braget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters lørdag, efter at Benzema ikke var i stand til at deltage i den afsluttende træning forud for kampen.

34-årige Benzema kom til skade i mandags, da Real Madrid vandt 3-0 ude over Real Mallorca. Han var dog i stand til at spille kampen til ende.

Ved den lejlighed scorede Benzema to af Real Madrids mål, og han har scoret i klubbens seneste fem kampe på tværs af alle turneringer. I den stime finder man også det hattrick, der sendte Paris Saint-Germain ud af Champions League.

På tværs af alle turneringer har Benzema scoret 32 mål i 34 kampe i denne sæson.

Han sad også ude med en mindre skade fra slutningen af januar til midten af februar. Den skadespause kostede ham deltagelsen i tre kampe.

Når Real Madrid og FC Barcelona mødes, plejer der at stå vitale point på spil i den spanske mesterskabskamp, men søndagens kamp får næppe den store betydning for, hvor guldet havner.

Real Madrid har nemlig 15 point mere end ærkerivalen inden de sidste ti spillerunder i La Liga. Barcelona har dog spillet en kamp færre.

Søndagens El Clasico begynder på Bernabeu i Madrid klokken 21.