Kæmpe nedtur for tidligere storhold

Det tidligere spanske mesterhold Deportivo La Coruña rykker ned i landets tredje division.

Det er en realitet efter mandagens sidste spillerunde i den næstbedste række, hvor to af de andre hold i bundstriden vandt.

De øvrige nedrykkere fra den næstbedste række er Numancia, Extremadura og Racing Santander.

Deportivo La Coruñas eget opgør blev kort tid før kampstart aflyst, efter at et uoplyst antal spillere fra modstanderen Fuenlabrada havde testet positiv for coronavirus.

Kampen er udskudt til 30. juli, men selv en sejr kan ikke forhindre Deportivo La Coruñas nedrykning.

Den kommer, 20 år efter at klubben opnåede sin største triumf ved for første og hidtil eneste gang at vinde det spanske mesterskab.

Fire år senere opnåede holdet fra Galicien i det nordvestlige Spanien sit bedste resultat internationalt ved at spille sig frem til semifinalen i Champions League. Her blev det til et knebent nederlag på samlet 0-1 til de senere vindere fra Porto.

Forinden havde Deportivo La Coruña i kvartfinalen præsteret et af de mest mindeværdige comebacks i turneringens historie.

Det første opgør ude mod AC Milan endte med et nederlag på 1-4, men efter en sejr på 4-0 hjemme gik det spanske hold videre med sammenlagt 5-4.

