Kæmpe postyr før El Clásico

Før sæsonens første udgave af det prestigefyldte El Clasico-opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid onsdag aften har forhold uden for fodboldbanen spillet en stor rolle.

Kampen skulle egentlig være spillet 26. oktober, men blev flyttet som følge af massive protester i forbindelse med den anspændte politiske situation i Catalonien.

I forbindelse med onsdagens kamp er der også taget store sikkerhedsmæssige forbehold, som påvirker de to hold, der kæmper om ligaens førsteplads.

Omkring 3000 sikkerhedsfolk er blevet sat ind til kampen på Camp Nou, og begge hold fik instrukser om at møde op på det samme hotel otte timer før kampstart.

Spillerne, trænerne og dommerne fragtes i samlet flok til stadion to timer før kampen fløjtes i gang.

- Der er nogle små ændringer, men ikke væsentlige for os. Når vi spiller på udebane, samles vi også på et hotel. Det er ikke et stort problem, siger Barcelonas træner, Ernesto Valverde, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Real Madrid-træner Zinedine Zidane beskriver omstændighederne som 'noget anderledes, men regler er regler'.

Barcelona opfordrer i en meddelelse på sin hjemmeside de fans, der har billet til kampen, til at benytte offentlig transport og komme i god tid til stadion på grund af ekstra sikkerhedstjek.

Klubben håber ikke, at nogen fans vil blive hjemme på grund af urolighederne, men opfordrer til at komme og støtte op om holdet.

- Kampen mellem Barcelona og Real Madrid er en fodboldfest, og samtidig er det uden tvivl foreneligt med en fredelig demonstration set i lyset af de exceptionelle omstændigheder i Catalonien i denne tid.

- Camp Nou er et sted for ytringsfrihed, hvor alle holdninger er velkommen, så længe de udtrykkes med respekt, står der på klubbens hjemmeside.

Urolighederne i Catalonien brød ud i oktober, da højesteret idømte ni catalanske ledere mellem 9 og 13 års fængsel for en løsrivelseskampagne i regionen i 2017

Barcelona stod i flammer i efteråret, men hvad var demonstranterne vrede over? Få et hurtigt overblik over sagen her. Video/redigering: Reuters/Signe Skov.

Cataloniens parlament og den regionale regering er domineret af separatistiske partier, men områdets befolkning er dybt splittet i spørgsmålet om løsrivelse.

Meningsmålinger viser, at omkring 44 procent af borgerne i Catalonien er for selvstændighed, mens omkring 48 procent er imod.

Op mod en halv million mennesker var på gaden for at udtrykke deres vrede mod dommen i højesteret.

Bevægelsen Democratic Tsunami har opfordret demonstranter til at samle sig omkring Camp Nou fire timer før kampstart.

El Clasico fløjtes i gang klokken 20. Inden kampen har begge hold 35 point efter 16 kampe. Barcelona topper tabellen i La Liga på grund af en bedre målscore end Real Madrid på andenpladsen.

