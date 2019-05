Kæmpe skandale: Tidligere Real-spiller anholdt

Herhjemme undersøges det i øjeblikket, om der har været tale om matchfixing hos FC Roskilde, men i Spanien lader en langt større sag til at være sat i gang.

En række spanske medier, heriblandt El Pais, rapporterer i dag, at det spanske politi er rykket ud og har anholdt en række spillere, der optræder i enten den bedste eller næstbedste række i landet.

Alle de anholdte er mistænkt for at tilhøre en kriminel organisation, som har haft til formål at lave matchfixing.

Raul Bravo (tv.) er tidligere holdkammerat med blandt andet David Beckham (th.). Foto: Emilio Naranjo/Ritzau Scanpix

Det er blandt andre den tidligere Real Madrid-spiller, Raúl Bravo, som er blevet anholdt, og han formodes at stå i spidsen for organisationen. Desuden er Borja Fernández fra Real Valladolid og Samuel Saiz, som er udlejet fra Leeds til Getafe, blandt de anholdte.

Også præsidenten fra Huesca er blevet anholdt, og politiet har være talstærkt til stede på Huescas hovedkvarter fra tidligt tirsdag morgen.

Raúl Bravo var ungdomsspiller i Real Madrid og spillede siden 77 kampe for Real Madrids førstehold mellem 2001 og 2007 og har siden spillet fire år i Olympiakos, hvor det blev til seks titler deriblandt tre mesterskaber. Ellers har han været i Leeds samt diverse spanske, belgiske og græske klubber inden karrierestoppet i 2016.

I alt blev det til 16 U-landskampe og 14 A-landskampe for Spanien, og han var blandt andet med til EM 2004, hvor han spillede samtlige minutter.

