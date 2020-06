Kæmpehandel faldet til jorden: Ny bejler

Det har længe ligget i kortene, at Donny van de Beek ville blive Real Madrid-spiller denne sommer.

Spanske medier har i hvert fald flittigt rapporteret om, at den nuværende Ajax-spiller var blevet enig med kongeklubben om personlige kontraktforhold, og at klubberne ligeledes var enige om en pris.

Men nu er der ifølge fodboldredaktøren på den velansete, hollandske avis De Telegraaf, Valentijn Driessen, sket en udvikling, der gør, at Real Madrid lader handlen falde til jorden.

- Transfersummen var klarlagt. Han (Donny van de Beek, red.) skulle skifte for 50 mio. euro ( ca. 373 mio. kr.). Faktisk var det hele aftalt. Kun lægetjekket manglede.

- Men nu er Real Madrid vendt på en tallerken. Chancen for et skifte til Real Madrid er lig nul, siger Valentijn Driessen i programmet Veronica Inside.

Donny van de Beek (th) har hidtil spillet ni landskampe for Oranje. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Den spanske storklub er angiveligt blevet presset på pengepungen på grund af coronapandemien oveni i kæmpe renovering af Bernabeu til godt og vel fire mia. kr.

Men Donny van de Beek er stadig blevet for stor til Ajax Amsterdam, og derfor skal han finde en ny arbejdsgiver denne sommer.

Ifølge britiske Daily Mail, så er Manchester United klar til at slå til, hvis Real Madrid lader chancen forpasse til trods for Zinedine Zidanes store ønske om at hente hollænderen.

The Daily Mail skriver, at Ajax dog må forholde sig til et bud, der er noget lavere end Reals. Den britiske avis skriver, at Manchester United er klar til at betale 300 mio. kr. for at hente Donny van de Beek til Old Trafford.

23-årige Donny van de Beek har spillet 175 kampe for Ajax. Han spillede sidste sæson en vigtig rolle i Ajax' flotte præstation i Champions League, hvor eventyret sluttede i semifinalen.

Denne sæson har van de Beek nettet otte gange i 23 ligakampe på Ajax-midtbanen. Han har scoret yderligere to mål i Champions League.

