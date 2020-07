Kan blive fyret på mandag

Barcelonas træner, Quique Setien er under alvorligt pres i øjeblikket efter en mindre god sæson, hvor den spanske storklub missede mesterskabet og røg samtidig ud i pokalen.

Derfor spekuleres der nu i, om catalonierne allerede nu vil skille sig af med deres træner. Det skriver ESPN.

61-årige Quique Setien er da heller ikke længere overbevist om, at han er den rette mand til jobbet.

Quique Setien har haft rigeligt at tage sig til hovedet over i denne sæson. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

- Jeg håber at være Barcelona-træner i Champions League-kampene, men jeg ved det ikke, sagde Setien ifølge goal.com efter torsdagens skuffende nederlag til Osasuna.

Barcelona-træneren tager det dårlige resultat på sin kappe.

- Det er mig, der er træneren og er den, der er ansvarlig for nederlaget. Vi er nødt til at kræve mere af os selv, og der er mange ting, der skal forbedres, uddybede han.

Kritik fra stjernen

Også holdets altoverskyggende stjerne, Lionel Messi, var efter kampen ude med heftig kritik af tingenes gang i klubben.

- Hvis vi fortsætter sådan her, så taber vi til Napoli. Alt, vi har været igennem siden januar, har været utrolig dårligt. Vi er nødt til at ændre en masse ting, og det mener jeg. Fansene har mistet tålmodigheden, for vi giver dem intet. Det er normalt, sagde den argentinske verdensstjerne efter kampen.

Den spanske træner lagde sig samtidig fladt ned og gav sin superstjerne ret.

- Jeg er enig med Messi. Vi er nødt til at være selvkritiske og hvis vi ikke er det, så vil det koste os alt det, vi gerne vil, lød det fra en skuffet Quique Setien ifølge goal.com.

Setien overtog posten som cheftræner for Barcelona tilbage i januar, efter klubben valgte at fyre Ernesto Valverde. På dette tidspunkt var den catalanske storklub ellers placeret på førstepladsen i La Liga.

Snart kan Quique Setien måske være fortid som træner i Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Tingene har dog ikke kørt på skinner for Lionel Messi og co. siden Setien overtog trænersædet, og derfor kan han blive det næste offer, der bliver smidt på porten.

Barcelona sluttede sæsonen på andenpladsen i La Liga men hele syv point efter ærkerivalerne fra Real Madrid, der til gengæld kunne fejre sit 34. mesterskab i historien.

