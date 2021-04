Kan du se det? Barça-billedet snyder

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben. Se med her (PLUS+)

I FC Barcelona kan man stadig føle sig som en del af truppen, selvom man ikke lige er med til at få taget det årlige holdfoto.

Det fandt Philippe Coutinho ud af.

Han er hjemme i Brasilien, efter han blev opereret forrige mandag i sit venstre knæ, skriver Barcelona-avis Mundo Deportivo.

Coutinho var derfor ikke til stede, da Braithwaite, Messi og Barça-stjernerne stillede op foran kameraet.

Da klubben efterfølgende lagde fotoet ud på diverse platforme, var der alligevel blevet plads til Coutinho.

Brasilianeren er blevet photoshoppet ind lige ved siden af Braithwaite.

Coutinho er med på holdfotoet, selvom han er hjemme i Brasilien. Foto: FC Barcelona

Lørdag spiller storklubben sin indtil videre vigtigste kamp i sæsonen, når den brager ind i Athletic Bilbao i den spanske pokalfinale. Kampen kan ses her (PLUS+).

Mens Coutinho sidder ude med en skade, er der mulighed for en ny hovedrolle til danske Martin Braithwaite.

Landsholdsangriberen sikrede Barcelona finalepladsen med det afgørende mål i semifinalen mod Sevilla.

Se Braithwaites mål og alle højdepunkterne fra den kamp her: