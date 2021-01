Kan ikke være tilfredse

Se Copa del Rey eksklusivt i Ekstra Bladet+. Køb adgang HER

Det var ikke helt godt, men heller ikke helt skidt for FC Barcelona, da der fredag blev trukket lod til kvartfinalerne i Copa del Rey.

Skal Barça have en titel i denne sæson, virker pokalturneringen til at være det bedste bud, og den har derfor højere prioritet end normalt.

Martin Braithwaite & co. er formentlig glade for at undgå et møde med Athletic Bilbao i Baskerlandet, men næppe helt tilfredse med, at de i kvartfinalen skal på udebane.

Onsdag i næste uge møder catalonierne Granada på Nuevo Los Cármenes i det sydspanske.

Granada har haft en noget længere vej til kvartfinalen end FC Barcelona. De har sendt fire modstandere ud, mens Barça blot har spillet to pokalkampe indtil videre.

Granada ligger nummer syv i La Liga og har været ganske stærke på hjemmebane i denne sæson, hvor de har hentet 20 af deres 28 point.



Kvartfinalerne i Copa del Rey 2. februar kl. 21: Almería-Sevilla

3. februar kl. 19: Levante-Villarreal

3. februar kl. 21: Granada-FC Barcelona

4. februar kl. 21: Real Betis-Athletic Club

Kvartfinalen bliver afgjort over kun en kamp, mens der i semifinalen spilles både ude og hjemme.

Der er syv hold tilbage fra den bedste række samt Almería fra den næstbedste.

Både Real Madrid og Atlético Madrid er slået ud, så FC Barcelona har gode muligheder for at hente endnu en pokaltriumf.

De er den mest vindende spanske klub i pokalsammenhæng. 30 gange har de vundet turneringen

