Kan købe ind for to milliarder

I Real Madrid ser det ud til, at man kommer til at være meget aktive på transfermarkedet. Tidligere har det forlydt, at der var op mod 13 spillere på vej væk fra Real Madrid, og det giver selvsagt plads til nye spillere i truppen.

Alt i alt regner man nu med, at Real Madrid kan sælge spillere for omkring 1,5 milliarder kroner, som ser ud til at give dem et samlet budget til indkøb på 2,2 milliarder kroner. Det skriver den spanske sportsavis Marca.



Her er det spillere som Gareth Bale, Dani Ceballos, Marcos Llorente og Keylor Navas, som er på vej ud, mens man allerede har sikret sig underskriften fra Eder Militao og Rodrygo Goes.



Dertil har Real Madrid angiveligt planer om at hente Luka Jovic og Ferland Mendy til klubben, ligesom blandt andre danske Christian Eriksen har været nævnt som en spiller, der er i den spanske hovedstadsklubs søgelys.



De store planer for indkøb kan dog give dem problemer med Financial Fair Play, skriver førnævnte avis. Det er mulige overtrædelser, som har bragt både Manchester City og Paris Saint Germain i vanskeligheder.



Endelig peger avisen på, at Neymar er en spiller, som man aldrig skal afskrive til Real Madrid, men at den spanske storklub først vil sikre sig, at de har pengene, inden de sætter gang i processen mod at hente superstjernen.

