Kan se frem til stor bøde

Pione Sistos roadtrip til Danmark er velbeskrevet i de spanske medier.

Det fortæller Luna Christofi, der er sportsreporter for NENT, der står bag TV3-kanalerne.

- Det var ikke blæst op, men i Spanien undres man over, at han ikke har spurgt om lov. Det er et moralsk spørgsmål.

- Man skal gøre det på den rigtige måde, og havde han spurgt først, kunne han havde fået lov, siger hun til Ekstra Bladet fra residensen i Madrid, hvor der også er lukket helt ned.

Hun har været igennem alle de spanske medier, og der bliver der også talt om en straf til Sisto.

- Han kan forvente en stor bøde. Klubben har sagt, at det er et internt anliggende.

- Det er ikke så meget, at han gerne vil hjem. Der er rigtig mange, der ikke kan se deres familie lige i øjeblikket. Det er jo et kæmpe offer og en stor ting for os i den demokratiske del af verden at skulle holde os inde. Det kan få nogen til at tænke, at han bare skulle bide det i sig.

Den disciplinære del kan koste Pione Sisto spilletid, når han vender tilbage, og der kan spilles fodbold igen.

Træner Oscar Garcia plejer at lægge stor vægt på disciplinen og værdsætter hårdt arbejde. Da han kom til klubben, lå Celta Vigo til nedrykning, og de skal stadig kæmpe hårdt for at undgå de kedelige pladser, når sæsonen kommer i gang igen.

Sisto havde fået en række chancer under den tidligere Barcelona-spiller og vist flere af de ting, som også bragte ham ind på det danske landshold.

La Liga er suspenderet på ubestemt tid lige nu.

Se også: Pernille Blume deler frækt nøgenbillede

Se også: 'Viktor, du er stadig en slyngel'

Se også: Allan Nielsen: Derfor måtte jeg væk

Se også: Pludselig lå deres sexvideo på hans Instagram-profil

Fra planetens hurtigste til fange nr. 84868/054