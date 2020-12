Kan tvinges væk

Mange fodboldklubber har været hårdt ramt på økonomien som følge af coronapandemien, og FC Barcelona er ingen undtagelse. Katalanerne er i hvert fald hårdt ramt og spillerne måtte for nylig gå ned i løn samt få lønnen udskudt som følge af klubbens økonomiske problemer.

Men det har måske ikke været nok til at rette op på FC Barcelonas økonomi.

Ifølge Goal og Mundo Deportivo overvejer klubben nemlig et salg af en af deres bedste unge stjerner i form af midtbanespilleren Frenkie De Jong, som altså kan være med til at skaffe penge i kassen.

Der skal også være interesse for den hollandske midtbanedirigent fra tysk Bayern München, der har været interesserede i 23-årige Frenkie De Jong tidligere.

Allerede nu skal den tyske storklub have forhørt sig hos midtbanestjernens agent, om han vil være klar til at skifte til Bayern München.

Frenkie de Jong kom til FC Barcelona fra Ajax sidste sommer og har hidtil spillet 57 kampe med to mål til følge for den katalanske klub. Han har angiveligt en frikøbsklausul på knap tre milliarder kroner, om end Barcelona nok er klar til at sælge for et mindre beløb, hvis de i sidste ende vil sælge.