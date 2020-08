Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lionel Messi har fortalt Barcelona-ledelsen, at han vil væk med det samme, og Luis Suárez har fået et brutalt opkald fra Ronald Koman, som har fortalt uruguayaneren, at han godt kan kigge sig om efter en ny klub.

Hvis begge superstjerner ender med at være fortid på Camp Nou, kan det give plads til Martin Braithwaite.

- Det kan være godt for Braithwaite. Det er et stort spørgsmål. Koeman har talt med alle de vigtige spillere. De andre spillere vil han tale med søndag. En af dem er selvfølgelig Martin, siger Cordula Roura, der er journalist hos Barcelona-avisen El Mundo Deportivo, til Ekstra Bladet.

- Koeman bliver nødt til at ændre alt. Han regnede med Messi og prøvede at lave et hold, så en ældre Messi stadig kunne stråle, men nu bliver han nødt til at ændre alt.

- Men det kan være et plus for Martin.

Et Messi-farvel kan give plads til Martin Braithwaite. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Danskeren blev hentet i februar måned for 134 mio. kr., selv om transfervinduet var smækket i.

Skiftet blev muliggjort, da Ousmane Dembélé røg ind i en langtidsskade, og en spansk regel gav Barcelona lov til at finde en erstatning. Men med kun et mål i 11 kampe har han endnu ikke overbevist klubbens ledelse.

Det kan dog være, at Koeman har et godt øje til den tidligere Esbjerg-spiller.

- Martin er en af de spillere, klubben vil sælge, hvis de får et tilbud. Det må vi ikke glemme. Det har lige nu ikke ændret sig, men jeg tror, at den slags spiller, som Martin er, passer godt til Koeman, siger Cordula Roura.

