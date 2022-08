Kaos i Barcelona: Kan skride om ti dage

FC Barcelona har ti dage til at registrere Jules Koundé, inden han kan smutte gratis

Det har været en lang og plagsom sommer i FC Barcelona, hvor klubbens desperate økonomiske situation har trukket de fleste overskrifter.

Storklubben har været tvunget til at sælge ud af tv-rettighederne for at sikre kapital, så man kunne registrere nyindkøb som Robert Lewandowski og Andreas Christensen.

Samtidig har man forsøgt at presse spillere, der allerede er på kontrakt, ned i løn eller helt ud af klubben.

Artiklen fortsætter under billedet..

Smilene var brede, da Jules Koundé blev præsenteret. Nu er de en anelse mere anstrengte. Foto: Ritzau Scanpix

Det har blandt andet ramt superstjernen Frenkie de Jong og danske Martin Braithwaite.

Det kan du læse mere om her: Dansk angreb på Barcelona: De mobber Braithwaite

Søndag var der så endelig grund til smil hos 'Blaugrana', da Real Sociedad blev besejret 4-1 i et opgør, hvor de registrerede nyindkøb Lewandowski, Christensen, Raphinha og Franck Kessie alle var i aktion.

Stærkt frustreret

Men et nyt ansigt glimrede ved sit fravær.

Annonce:

Franske Jules Koundé er nemlig stadig ikke registreret, selvom sæsonen er skudt i gang med to runder.

Og nu risikerer den catalanske gigant at måtte sige farvel til forsvarsspilleren, inden har spillet så meget som et minut i den berømte trøje.

Det skriver Bleacher Report.

Således giver en klausul i hans kontrakt ham ret til at smutte kvit og frit om ti dage, hvis FC Barcelona ikke finder en løsning, inden transfervinduet lukker.

Koundé blev hentet i Sevilla for godt 372 mio. kroner, men lige nu er der altså ikke råd til at registrere ham, hvis præsident Joan Laporta og resten af ledelsen ikke kan finde de nødvendige midler.

FC Barcelona er ikke den eneste storklub med udfordringer. Læs mere om rodet i Manchester United her: Derfor sejler alt for Eriksen og Co.

Annonce:

Franskmanden foretrak et skifte til FC Barcelona, selvom blandt andre Chelsea også lurede på ham, men nu er han angiveligt stærkt frustreret over situationen, hvor han er tvunget til at se til fra sidelinjen, mens de øvrige nyindkøb allerede er i aktion.

FC Barcelona forsøger fortsat at slippe af med navne som de Jong, Braithwaite og Memphis Depay, mens Samuel Umtiti er tæt på et skifte til italienske Lecce.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs mere om FC Barcelona her:

Andreas storhyldes: Én ting går igen

Lewandowski åbner målkonto i Barcelona-sejr

Dansk angreb på Barcelona: De mobber Braithwaite