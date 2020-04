Kaos i Barcelona - nu skrider de!

Der lader til at være kaos på ledergangene i den spanske storklub FC Barcelona.

Torsdag valgte seks bestyrelsesmedlemmer således at trække sig fra bestyrelsen, beretter spanske medier herunder Marca og AS.

Det sker, efter at de seks er havnet på kant med Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu skulle allerede have bedt Emilie Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias og Josep Pont om at forlade deres poster, og derudover har Maria Teixidor og Jordi Calsamiglia valgt at tilslutte sig denne kvartet.

Josep Maria Bartomeu er kommet i modvind i FC Barcelonas bestyrelse. Foto: Albert Gea/Reuters

Torsdag leverede de en fælles opsigelse og et afskedsbrev. Heri udtrykker de, at klubben står over for nogle udfordringer, som de ikke mener kan håndteres af de nuværende ledere.

De seks nu tidligere bestyrelsesmedlemmer udtrykker særligt utilfredshed over det, der i pressen er kendt som 'Barcagate'.

'Barcagate' var en afsløring, hvor præsident Bartomeu angiveligt brugte et pr-selskab til at styrke sin egen position og samtidig sværtede stjernerne Lionel Messi og Gerard Pique. Klubben har officielt benægtet beskyldningerne.

Bestyrelsen er nu reduceret fra 19 til 13 medlemmer. De seks tidligere medlemmer opfordrer til et snarligt valg.

