Kaos i Barcelona: Smutter Messi?

Den argentinske verdensstjerne er stærkt utilfreds med udtalelser fra sportsdirektør Eric Abidal. Messi har en klausul i sin kontrakt, der gør det muligt for ham at forlade Barcelona efter sæsonen

Med Ekstra Bladet + kan du se FC Barcelona og Real Madrid i Copa del Rey her!

Der er ballade i FC Barcelona.

Lionel Messi er sur på sportsdirektør Eric Abidal, og konflikten mellem de to dominerer de store spanske sportsaviser onsdag.

De to kamphaner pryder Mundo Deportivos forside. Messi mod Abidal lyder den letforståelige overskrift, mens Madrid-avisen AS kalder Barcelona for Caos FC.

Mundo Deportivos forside

Årsagen til den aktuelle konflikt er et interview, som Eric Abidal lavede med avisen Sport

Her langede Barcelona-sportsdirektøren ud efter spillerne, som han indirekte holdt ansvarlig for fyringen af træner Ernesto Valverde.

- Mange spillere var hverken tilfredse eller arbejdede hårdt nok. Og der var også et internt kommunikationsproblem, sagde Abidal i det opsigtsvækkende interview med Sport.

Der gik kun 87 minutter, før Lionel Messi reagerede på Instagram. I en story på det sociale medie fortalte han sine over 143 millioner følgere, hvad han syntes om Abidals interview.

- Ærligt talt kan jeg ikke lide disse ting, og jeg synes, at folk må tage ansvar for deres job og deres egne beslutninger.

- Spillerne er ansvarlige for, hvad der sker på banen, og vi er de første til at indrømme, når vi ikke har været gode.

- De ansvarlige i den sportslige afdeling må også tage deres ansvar - frem for alt for de beslutninger de træffer, skrev Lionel Messi, der havde lavet et screenshot af Abidal-interviewet og sat en rød cirkel om sportsdirektørens udsagn om, at mange spillere hverken var tilfredse eller arbejdede hårdt nok.

Screenshot fra Lionel Messis Instagram

Lionel Messi er helt tydeligt ikke enig med sin tidligere holdkammerat.

Han stod bag Ernesto Valverde og føler ifølge blandt andre ESPN's kilder, at der er uretfærdigt, at han får noget af skylden for fyringen af træneren.

Valverde fik sparket midt i januar efter nederlaget til Atlético Madrid i semifinalen i den spanske Super Cup.

Eric Abidal sætter ikke navn på de Barcelona-spillere, som han kritiserer i interviewet med Sport, og det irriterer Messi.

- Når du taler om spillere, skal du sætte navn på. Hvis du ikke gør det, så sværter du alle til og giver næring til rygter, der ikke er sande, skriver den 32-årige argentinske verdensstjerne.

Ifølge Cadena Ser er Messi træt af at blive tilskrevet magt i FC Barcelona, som han ikke har. Radiostationen påpeger også, at Abidal og Messi tidligere har haft et anstrengt forhold.

Lionel Messi og Eric Abidal var for år tilbage holdkammerater i FC Barcelona. Foto: Gustau Nacariono

Spørgsmålet er om den seneste ballade for betydning for verdensstjernes fremtid i den spanske storklub.

Lionel Messi har spillet hele karrieren i FC Barcelona og er synonym med Cataloniens stolthed.

Han har kontrakt frem til sommeren 2021, men interessant nok er der en klausul i aftalen, der gør det muligt for Messi at smutte fra FC Barcelona efter sæsonen.

Og vel at mærke uden at Barça kan kræve penge for ham.

I interviewet med Sport fortæller Abidal, at kontraktforhandlinger med Lionel Messi er i gang, og den franske sportsdirektør håber, at Messi underskriver en længere aftale med Barcelona.

- Jeg er optimistisk. Jeg tror, at vi bliver enige med en aftale med Leo. Han ved, at Barça har brug for ham.

FC Barcelonas forsvarende mestre ligger nummer to i La Liga - tre point efter Real Madrid.

Se også: Ballade i Barcelona: Messi langer ud efter ledelsen

Opsigtsvækkende interview: - Jeg blev gjort til skurk

Kun på Ekstra Bladet: FCK og AGF mødes i finalen