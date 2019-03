Kaos i danskerklub: Ny drastisk ændring

Krisen kradser i spanske Celta Vigo, og nu får klubben ny træner for anden gang i denne sæson

Denne sæson har været én lang ørkenvandring for danskerklubben Celta Vigo, der efter lørdagens nederlag til Eibar på 0-1 må se i øjnene, at man i den grad er en del af årets nedrykningskamp i La Liga.

Klubben har nu fået ny træner for anden gang i denne sæson.

I november fyrede man Antonio Mohamed efter en elendig sæsonstart, og i stedet troede man på, at Miguel Cardoso kunne vende skuden.

Det er så ikke lykkedes, og nu har klubben taget konsekvensen og smider Cardoso ud. I stedet er Fran Escriba, der senest har trænet Villarreal, hentet ind som klubbens tredje træner i denne sæson. Det oplyser klubben selv i en pressemeddelelse.

Tidligere skrev AS ellers, at den tidligere Olympiakos-træner Michel var topkandidat til jobbet og skulle ifølge avisens oplysninger allerede have haft samtaler med Celta Vigo. Men sådan blev det ikke.

Dermed skal Andrew Hjulsager, Mathias Jensen, Pione Sisto og dansk-tyrkiske Emre Mor have ny træner nok engang.

Tilbage i træning

Mathias Jensen fik 68 minutter i lørdagens opgør, mens Andrew Hjulsager fik et par minutter i slutfasen. Virkeligheden er dog en anden for Emre Mor, der var røget i unåde efter disciplinære problemer.

- Emre er tilbage i træning. Jeg kan godt lide, han er en del af gruppen, og det er godt, at situationen er afsluttet. Det er positivt for alle parter, sagde nu forhenværende Celta Vigo-træner Miguel Cardoso til lokalavisen La Voz de Galicia inden kampen mod Eibar.

Pione Sisto har ikke spillet en ligakamp siden decembre. Foto: AP

Også Pione Sisto har været udenfor truppen de seneste uger.

- Pione har været væk for at tage sig af nogle personlige årsager, og nu træner han normalt med, lød det fra Cardoso.

Celta Vigo har blot sejret seks gange i sæsonens 26 ligakampe.

Se også: Solgt for gigant-beløb: Superliga-guldklump udelukket

Se også: Bombede sig ud af krisen: Glen fik sin første SønderjyskE-triumf

Hyldet med statue: Dansker dukket i stor Beckham-fest