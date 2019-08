Kaos i Real: Vil af med dyrt nyindkøb

Købt for 500 millioner kroner. Og nu skal han lejes ud.

Sådan lyder skæbnen for Luka Jovic, hvis det står til Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane. Det sker efter blot to måneder i klubben for det kroatiske stortalent.

Det skriver det spanske medie Marca.

Målmaskinen blev hentet ind som en del af Real Madrids nye kuld denne sommer, men han har langt fra levet op til klubbens forventninger.

I stedet er den spanske storklub nu ude på at leje angriberen ud snarest muligt.

Ingen mål

I sidste sæson blev det til 27 mål for Eintracht Frankfurt, men i Real Madrid har Jovic stadig sit første mål til gode.

Det er en af de faktorer, der har vægtet hos træner Zidane, som ikke har været tilfreds med Jovic' start i klubben.

Kroaten var ellers udtænkt en rolle på Real Madrids mandskab, der har købt flere nye, unge spillere ind til truppen.

Udover Jovic har spanierne hentet Eden Hazard, Ferland Mendy, Eder Militao og Rodrygo.

Særligt købet af Eden Hazard har været tiltrængt for Real, der i den forgangne sæson ikke var i nærheden af nogen titler.

Belgieren mødte dog overvægtig op til sæsonopstarten for hovedstadsklubben. Han skulle have vejet hele syv kilo for meget.

Eden Hazard er sommerens helt store indkøb for Real Madrid. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Mere kaos

Meldingen om Jovic hjælper ikke ligefrem på det kaos, der er i spillertruppen i Madrid.

Den walisiske stjerne Gareth Bale har længe været uønsket gods for Zidane og madrilenerne. Det så længe ud til, at fløjen skulle til kinesisk fodbold, men skiftet nåede ikke igennem, før det kinesiske transfervindue smækkede i.

Også colombianske James Rodríguez har været sat i forbindelse med et skifte væk fra hovedstadsklubben. Italienske Napoli lignede længe destinationen for James, men også Atletico Madrid har sidenhen meldt deres interesse.

Det har heller ikke hjulpet, at Marco Asensio blev ramt af en korsbåndsskade i slutningen af juli og ligner en mand, der skal sidde ude det meste af eller hele sæsonen.

Resultaterne har da også haltet for Real Madrid i sæsonoptakten. I syv kampe har man kun formået at vinde to, og samtidig er der blevet lukket hele 18 mål ind - syv af dem i kampen mod rivalerne fra Atletico Madrid.

Real Madrid tager hul på den nye La Liga-sæson mod Celta Vigo på lørdag. Her skal det blive spændende at se, om Jovic har fundet vej til truppen eller ej.

Real Madrids sommerindkøb Eden Hazard - 746 mio. kr. (Chelsea) Zinedine Zidane har længe været en stor beundrer af den 28-årige belgiske troldmand. Han havde kun et år tilbage af sin kontrakt med Chelsea og er blevet hentet til en fornuftig pris. Bør blive et stort hit i Real Madrid. Foto: Sergio Pérez/Ritzau Scanpix Luka Jovic - 447 mio. kr. (Frankfurt) Den 21-årige serber skal være den nye bomber på Bernabéu. Han har de seneste sæsoner slået sit navn fast i Bundesligaen for Frankfurt og vist sig som en utrolig træfsikker angriber. Har også en fortid i Benfica. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix Ferland Mendy- 358 mio. kr. (Lyon) Den 24-årige franske venstre back ses som den naturlige arvtager for brasilianske Marcelo. Han er hentet i Lyon, der har tjent rigtig gode penge på forsvareren, som de for nogle år siden fandt i Le Havre. Foto: Oscar del Pozo Éder Militão - 373 mio. kr. (FC Porto) Den 21-årige brasilianske midterforsvarer skifter efter blot en enkelt sæson i FC Porto til Real Madrid. Han imponerede i sidste sæson i den portugisiske storklub og fik også debut på det brasilianske landshold. Foto: Rafael Marchante/Ritzau Scanpix Rodrygo - 336 mio. kr. (Santos) Real Madrid håber at have fundet en ny Neymar i skikkelse af Rodrygo, som er hentet i brasilianske Santos. Den 18-årige venstrekantspiller blev i 2018 valgt som årets åbenbaring i den brasilianske liga. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

