Kassekredit på milliarder skal hjælpe spanske klubber

Kampe uden tilskuere og nu suspenderede ligaer som følge af coronavirusset har sendt alverdens fodboldklubber i knæ økonomisk.

Nu er der hjælp på vej til de spanske klubber i landets to bedste rækker.

Således har Spaniens Fodboldforbund (RFEF) lanceret en redningsplan med hjælp fra en række spanske banker.

Bankerne har skabt mulighed for en kassekredit på 500 millioner euro svarende til 3,73 milliarder kroner, som klubberne i de bedste rækker kan trække på, skriver ESPN.

- Vi ønsker at give en hjælpende hånd til professionel fodbold, siger forbundets præsident, Luis Rubiales.

- Vi har talt med flere banker og er i stand til at tilbyde en kassekredit på 500 millioner euro til klubberne i de to øverste rækker, der er i vanskeligheder. Pengene kan tilbagebetales over fire, fem eller seks år, tilføjer han.

Primera Division har ligget stille siden 10. marts og er nu suspenderet på ubestemt tid.

