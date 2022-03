Kendt stadion får nyt navn

Det er nok sød musik i den gældsramte storklubs ører. I hvert fald for bogholderne.

Tirsdag aften har FC Barcelona præsenteret en sponsoraftale med den svenske musikgigant Spotify.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Spotify bliver klubbens hovedsponsor.

Stadionet Camp Nou får til juli for første gang nyt navn, da det tager hovedsponsorens navn til sig og skal hedde Spotify Camp Nou.

Fra til sommer og de næste fire sæsoner vil Spotify stå på maven af klubbens spillertrøjer både for damer og herrer.

Barcelona oplyser ikke, hvor mange penge den får for aftalen. Tidligere har Catalunya Radio berettet, at beløbet vil være cirka 65 millioner euro årligt - svarende til 484 millioner danske kroner.

- Vi er meget stolte af at annoncere en banebrydende aftale som denne med en verdenskendt organisation som Spotify, siger Barcelona-præsident Joan Laporta.

- Dette partnerskab vil give os mulighed for fortsat at få klubben tættere på sine fans og få dem til at føle sig endnu mere som en del af Barça-familien gennem unikke oplevelser, der kombinerer to aktiviteter såsom underholdning og fodbold, hvilket gør det muligt for os at komme i kontakt med nye fans over hele verden.