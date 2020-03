Kig væk, Braithwaite: Du er på forsiden!

Martin Braithwaite fik afbrudt sin fornemme start i en af verdens største klubber, da coronapandemien brød ud og suspenderede La Liga.

Ifølge den store spanske sportsavis SPORT skal danskeren også forberede sig på at få afbrudt sit ophold i FC Barcelona, hurtigere end han havde drømt om.

Avisen, der normalt har fingeren solidt plantet på pulsen i Barcelona, kører således en forsidehistorie, der handler om, at Barcelona er nødt til at sælge spillere for at få råd til de nødvendige forstærkninger til sommer.

Under overskriften 'Tvunget til at sælge' finder man blandt andre danske Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite er en del af en liste på otte spillere, der også tæller endnu større navne som Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti og ikke mindst Antoine Griezmann.

Skal tages med et gran salt

Ifølge Morten Glinvad, der blandt andet kommenterer spansk fodbold for TV2 Sport, så skal man dog passe på med at lægge for meget i den slags historier. Også selvom den kommer fra en af de to store sportsaviser med hovedfokus på Barcelona.

- Det er et udtryk for, hvad det er for en tid, vi er i. Fodbold i Spanien ligger stille, og der er stadig sportsaviser, der skal fyldes. Man skal selvfølgelig altid være opmærksom på, hvor meget der er i de her historier i de spanske sportsaviser, men det skal man nok i endnu større grad i denne her tid.

- De skal skrive om Barcelona hver eneste dag, men der sker jo bare ingenting i øjeblikket, siger Morten Glinvad og tilføjer:

- Der er jo ikke noget konkret i det. En tredjedel af truppen kan blive solgt til sommer, og sådan er det vel egentlig altid i en klub som Barcelona.

Ikke overbevist om salg

At danskeren figurerer blandt de udvalgte, skyldes ikke dårlige præstationer i de blot tre kampe, han nåede, inden coronakrisen satte en stopper for europæisk fodbold.

Avisen vurderer dog, at det hele tiden har været meningen, at Braithwaite var en midlertidig løsning, fordi Ousmane Dembélé blev slemt skadet og gjorde Luis Suarez selskab på skadeslisten, efter transfervinduet lukkede.

Det er Morten Glinvad ikke enig i.

- Det har aldrig været min forventning, at det nødvendigvis skulle ske. Jeg har aldrig købt det her med, at han helt sikkert ville være væk til sommer. Det synes jeg heller ikke, hans start i klubben ændrede på. Tværtimod.

- Det kan føles som en evighed, siden han sidst spillede, men hvis vi ser tilbage på den kamp, så starter han inde og flere medier har ham som Barcelonas bedste spiller, siger Morten Glinvad om kampen mod Real Sociedad 7. marts.

- Selvfølgelig er det en ny situation, når vi kommer i gang igen, men det er bare så usikkert, at det er rent gætværk at forholde sig til, hvem der eventuelt kommer til klubben.

Både Antoine Griezmann og Martin Braithwaite kan være på vej væk, mener spansk sportsavis. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Presses ud af nye stjerner

Ifølge SPORT er det klubbens drøm om at få nye angribere til klubben, der vil presse Braithwaite ud.

- Der er ikke plads til danskeren, når Suarez er klar igen, hvis også Lautaro Martinez eller Neymar kommer til klubben, lyder den hårde dom med henvisning til, at catalanerne meget gerne vil tilknytte Inters argentinske bomber eller klubbens tidligere profil.

Spørgsmålet er, om coronasituationen får konsekvenser for den drøm.

- Det er også noget, der presser Barcelonas økonomi, så er det overhovedet realistisk med alle de her store angribere, der rygtes til klubben?, spørger Morten Glinvad.

- Det er meningsløst at forholde sig til, hvad for en situation Barcelona vil være i til sommer, for Spanien er i undtagelsestilstand. Vi ved slet ikke, hvordan fodboldklubberne ender med at blive ramt, hvor længe det kommer til at stå på, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få, siger Morten Glinvad.

Kort efter skiftet fra Leganés florerede der rygter om, at Barcelona skulle have føjet ind i kontrakten, at Braithwaite skulle lade sig sælge allerede til sommer. Det har både landsholdsspilleren og hans agent siden afvist. Hans kontrakt gælder frem til sommeren 2024.

La Liga er suspenderet på ubestemt tid på grund af coronakrisen.

