Klapsalver til Braithwaite i smal Barça-sejr

En svensker, en nordmand og en dansker gik ind på …

Det lyder som starten på en dårlig vittighed, men det var, hvad der skete på Camp Nou lørdag aften.

Gæsterne Real Sociedad havde norske Martin Ødegaard og svenske Alexander Isak med, mens Martin Braithwaite for første gang siden sit chokskifte fra Leganés startede for FC Barcelona.

Det var i øvrigt første gang i over 25 år, at en dansker var en del af Barças startopstilling.

Vestjyden havde i forhold til sidste weekends El Clásico sendt Vidal ud på bænken og var en del af en fronttrio med Griezmann og Messi.

Braithwaite spillede i venstre side, og at det var en god idé at give ham chancen fra start, fik træner Quique Setién set efter kun ti minutters spil.

Messi spillede Braithwaite i dybden, og efter et enkelt træk fyrede han resolut af med venstrebenet. Remiro fik dog lige nøjagtig flyttet benene hurtigt nok og forhindret en tidlig Barcelona-føring.

Med sin fart udfordrede Braithwaite Sociedad-forsvaret, og efter et kvarter fik han en ny mulighed.

Igen var Messi oplæggeren, men denne gang manglede der krudt i kanonen, og Remiro havde ingen problemer med den danske landsholdsangribers afslutning.

Martin Braithwaite voldte før pausen Real Sociedad problemer. Foto: Lluis Gene / AFP / Ritzau Scanpix

Real Sociedad kom med seks sejre på stribe og en dugfrisk kvalifikation til den spanske pokalfinale.

Baskerne er et farligt mandskab, og de formåede i perioder at frustrere Barça på Camp Nou.

FC Barcelona havde svært ved at skabe de helt åbne muligheder, og Messi manglede for en gang skyld skarphed, da han efter en halv times spil fik chancen tæt under mål.

Remiro kunne redde, og det efterfølgende hjørnespark headede Braithwaite over mål.

Før opgøret havde kun Real Madrid formået at stjæle point fra Barcelona på Camp Nou, men Real Sociedad havde i løbet af 1. halvleg fået færten af en overraskelse og kunne gå til pause med 0-0.

Barcelona spiller ikke mesterligt for tiden, og det kræsne publikum på Camp Nou begyndte endda at pibe af deres egne, da Real Sociedad i starten af halvlegen kørte bolden godt rundt.

Messi fik en nedfaldsbold dybt inde i feltet efter en times spil, men er par flyvende Sociedad-spillere kom i vejen for den lille argentiner.

Fem minutter senere forsøgte Rakitic sig fra distancen, men Remiro klarede i stor stil, og Sociedad-keeperen reddede også Piqués hovedstød kort efter.

FC Barcelona fik etableret godt et pres, men slet ikke sat Martin Braithwaite i scene efter pausen.

Den 28-årige dansker var omtrent lige så usynlig som Antoine Griezmann i de sidste 45 minutter, hvor de spanske mestre jagtede den forløsende scoring.

Alexander Isak fik efter et flot oplæg af Martin Ødegaard en gylden mulighed for at blive matchvinder et kvarter før tid, men tonsede bolden forbi mål.

Lionel Messi udnyttede ti minutter før tid et straffespark og blev matchvinder. Foto: Lluis Gene / AFP / Ritzau Scanpix

Det lignede en aften uden mål, men med hjælp af VAR fik FC Barcelona ti minutter før tid straffespark.

Tv-billederne afslørede af Le Normand havde haft arm på et indlæg, og La Liga-topscoreren Lionel Messi scorede sikkert.

Det blev ikke til dansk scoring på Camp Nou, men Braithwaite kan glæde sig over sin første halvleg, klapsalverne ved udskiftningen to minutter før tid - og naturligvis de tre point efter den smalle 1-0-sejr.

De sender FC Barcelona tilbage på førstepladsen - to point foran Real Madrid.

Hovedstadsklubben kan dog søndag aften tilbageerobre den med en sejr ude over Betis.

